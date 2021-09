V Ajdovščini na plesnem taboru odkrili okužbe

Zahvaljujoč odgovornemu ravnanju staršev so odgovorni lahko nemudoma obvestili tudi vse ostale udeležence tabora in jim svetovali testiranje ter pozorno spremljanje zdravstvenega stanja, so nam sporočili organizatorji. Takoj zatem so obvestili pristojno službo NIJZ in jim posredovali kontakte vseh udeležencev. Kljub dejstvu, da je bila potrjena zgolj ena okužba, so namreč bili mnenja, da je smiselno vse udeležence tabora napotiti v karanteno. Zahvaljujoč hitri reakciji organizatorjev so lahko na NIJZ pravočasno in še pred začetkom šole pripravili obvestila o napotitvi v karanteno.

V Sloveniji so v torek opravili 3.788 PCR-testov na novi koronavirus in ob tem potrdili 764 okužb. Delež pozitivnih testov znaša 20,2 odstotka in je precej višji kot dan pred tem, ko je znašal 18,4 odstotka.

Po do zdaj zbranih informacijah je bilo s strani NIJZ do danes potrjenih 15 okužb. Vsi ostali udeleženci so že opravili testiranja, pri čemer so bili rezultati negativni.

Razlog, da se okužba ni nekontrolirano širila med udeležence, je ta, da so na plesnem taboru dosledno upoštevali predpisane ukrepe za preprečevanje širjenja okužb s covid-19.

Dogodek se je odvijal v mehurčku

Kot so sporočili organizatorji, so morali vsi ostali udeleženci kot tudi člani ekipe, skrbniki otrok, trenerji in podporno osebje izpolnjevati PCT-pogoj, ki se je vsak dan strogo preverjal. Otroci so trenirali v "mehurčku", saj so spali in trenirali v neposredno povezanem športnem in nastanitvenem kompleksu.

Za potrebe prezračevanja dvorane so poleg dvorani lastnega sistema dodatno najeli še prenosni prezračevalni sistem z odvodom in dovodom svežega zraka, nošenje mask ni bilo obvezno zgolj med izvajanjem plesnih delavnic, sicer pa so bile maske vselej obvezne.

Zaradi dodatne zaščite so organizatorji najeli zunanjega izvajalca medicinskih storitev, ki je vsak dan opravljal hitre antigenske teste. Kot so še povedali, so bili vsi testi ves čas tabora, prav tako ob zaključku, negativni.