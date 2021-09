V torek izjemen porast okužb v Sloveniji. Infektolog: Vsi na kisiku so necepljeni.

700 novo okuženih. Čestitam vsem, ki ne spoštujejo ukrepov, zmagali boste. — dr. Gorazd J. Pretnar (@Gorazd08617996) September 1, 2021

Neuradno naj bi bilo v Sloveniji v torek potrjenih 700 okužb, je na Twitterju objavil Gorazd Pretnar in to komentiral z zapisom: "Čestitam vsem, ki ne spoštujejo ukrepov, zmagali boste."

14-dnevna pojavnost potrjenih primerov na sto tisoč prebivalcev v Sloveniji trenutno znaša 252, sedemdnevno povprečje pa je včeraj naraslo na 431.

"Vsi na kisiku so necepljeni"

V bolnišnicah zdravijo 159 ljudi (včeraj 146), od teh jih 37 leži v enotah intenzivne terapije, sedem več kot v torek. Zdravniki so zaskrbljeni zaradi vse večjega pritiska na bolnišnice, kar je v tvitu pred dnevi izrazil tudi infektolog iz Splošne bolnišnice Celje Federico V. Potočnik.

📢Ravno z dežurstva: v nekaj urah sem napolnil covid oddelek, premeščali iz cele SLO, ker so kapacitete polne. Vsi sprejeti na kisiku so necepljeni. Kaj je skupno vsem zdravnikom/sestram, s katerimi sem govoril? Frustracija, siti in utrujeni smo. Pa komaj se je tole začelo. 😕 https://t.co/I99L9Vlgvb — Federico V. Potočnik (@FVPotocnik) August 26, 2021

Necepljenih v bolnišnicah že več kot tri tisoč

Podatki NIJZ še kažejo, da so v letošnjem letu do danes v slovenskih bolnišnicah zdravili 80 ljudi, ki so bili cepljeni proti covid-19, veliko več hospitaliziranih pa je necepljenih, kar 3.203.

Pričakujemo lahko obsežen četrti val epidemije

Epidemija s podvojitvenim časom narašča približno 13 dni. Ta se bo v septembru predvidoma močno skrajšal, kažejo zadnje projekcije Instituta Jožef Stefan, objavljene v torek.

"Po kriterijih ECDC smo v rdeči fazi, v temnordečo bomo predvidoma prešli sredi septembra. Če bomo tako nadaljevali, bomo jeseni presegli drugi val epidemije v bolnišnicah. Četrti val bo zaradi velike kužnosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni. Da četrti val ne bo preveč narasel, predvsem pa, da ne bo premočno obremenil bolnišnic, bi bilo potrebno, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni. Zaželena precepljenost odrasle populacije je nad 90 odstotkov," so navedli na svoji spletni strani.