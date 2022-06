Kako se bodo o blokadi ukrajinskega žita odločili ministri EU? #vŽivo

117. dan vojne v Ukrajini. Danes bo v Luksemburgu pomembno srečanje zunanjih ministrov EU o deblokadi ukrajinskega žita. Včeraj so odjeknile nove eksplozije v regiji Kijeva. Rusija medtem trdi, da so s križarkami ubili več kot 50 ukrajinskih generalov in drugih častnikov. Ukrajinski predsednik Zelenski pa je opozoril, da bo Rusija ta teden poostrila napade na Ukrajino, medtem ko Kijev ta teden čaka na odločitev EU o dodelitvi statusa države kandidatke.

8.05 Zelenski posvaril, da bo Rusija pred odločitvijo EU glede Ukrajine okrepila napade

7.40 Zunanji ministri EU morda tudi o statusu kandidatke za članstvo BiH

7.27 Zunanji ministri EU o sprostitvi blokade žit v črnomorskih pristaniščih

8.05 Zelenski posvaril, da bo Rusija pred odločitvijo EU glede Ukrajine okrepila napade

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo zvečer opozoril, da bo Rusija v prihodnjih dneh okrepila napade v Ukrajini, medtem ko Kijev pričakuje zgodovinsko odločitev Evropske unije o podelitvi statusa kandidatke za članstvo v povezavi.

Foto: Reuters

Začenja se resnično zgodovinski teden, "saj bomo dobili odgovor Evropske unije o statusu Ukrajine kot kandidatke", je v nedeljskem večernem videonagovoru dejal Zelenski, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pri tem je opozoril, da je v luči te odločitve pričakovati "večjo sovražno dejavnost" Moskve, a zatrdil, da so ukrajinske sile na to pripravljene.

"Od leta 1991 je bilo za Ukrajino le malo tako usodnih odločitev, kot je ta, ki jo čakamo," je dodal in izrazil prepričanje, da je "le pozitiven odgovor v interesu celotne Evrope".

Potem ko je Evropska komisija prejšnji petek izdala pozitivno priporočilo, bodo voditelji članic EU v četrtek in petek odločali, ali naj Ukrajini uradno podelijo status kandidatke. Za zeleno luč je potrebno soglasje vseh 27 članic.

Vodja Nata Jens Stoltenberg je medtem opozoril, da bi se vojna v Ukrajini lahko nadaljevala "več let", in pozval zahodne države, naj bodo pripravljene ponuditi dolgoročno vojaško, politično in gospodarsko pomoč, poroča AFP.

"Naša podpora Ukrajini ne sme oslabiti, čeprav so stroški visoki - ne le v smislu vojaške podpore, ampak tudi zaradi naraščajočih cen energije in hrane," je Stoltenberg povedal za nemški časnik Bild.

Ukrajina poziva zahodne države, naj povečajo dobavo orožja, kljub opozorilom Rusije, da bi to lahko sprožilo širši konflikt.

7.40 Zunanji ministri EU morda tudi o statusu kandidatke za članstvo BiH

Zunanji ministri držav članic EU se bodo danes sešli na zasedanju v Luksembourgu, kjer bodo razpravljali predvsem o ruski agresiji na Ukrajino in njenih posledicah. Zasedanja se bo prvič udeležila nova slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, ki bi lahko predstavila tudi slovenski predlog za hitro podelitev statusa kandidatke za članstvo BiH.

Kot so za STA povedali viri pri EU, bo Fajonova, če bo priložnost, na današnjem zasedanju predstavila slovenski predlog, da se Bosni in Hercegovini podeli status kandidatke za članstvo v EU.

Glede na predlog, bi Bosni in Hercegovini status kandidatke podelili že na vrhu EU, ki bo v četrtek in petek v Bruslju.

Pred začetkom pristopnih pogajanj bo morala ta zahodnobalkanska država sprejeti zakone, opredeljene v političnem dogovoru, ki so ga politične stranke iz BiH dosegle na pogovorih v Bruslju pred enim tednom. To so zakon o visokem sodnem in tožilskem svetu, zakon o sodiščih, zakon o preprečevanju konflikta interesov ter zakon o javnem naročanju.

Da bo na svojem prvem vrhu EU predstavil predlog glede podelitve statusa kandidatke BiH, je sicer med obiskom v Bruslju konec minulega tedna napovedal že premier Robert Golob. Predsednik republike Borut Pahor pa je pismo, v katerem se je zavzel za to, poslal predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu.

Zunanji ministri bodo sicer danes govorili predvsem o ruski agresiji na Ukrajino in njenih posledicah za ves svet, tudi prehranski varnosti. O prehranski varnosti bodo govorili tudi v razpravi o odnosih z Egiptom.

7.27 Zunanji ministri EU o sprostitvi blokade žit v črnomorskih pristaniščih

Zunanji ministri Evropske unije bodo na današnjem srečanju v Luksemburgu razpravljali o načinih za sprostitev milijonov ton žit, ki so obtičali v Ukrajini zaradi blokade črnomorskih pristanišč.

Ukrajina je eden vodilnih svetovnih dobaviteljev pšenice, vendar so njene žitne ladje obstale, več kot 20 milijonov ton žit pa je bilo ujetih v silosih, odkar je Rusija napadla državo in blokirala njena pristanišča.

EU podpira prizadevanja Združenih narodov za vzpostavitev sporazuma o obnovi morskega izvoza Ukrajine v zameno za olajšanje ruskega izvoza hrane in gnojil, za to pa bi bila potrebna zelena luč Moskve.