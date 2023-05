Ciklon Mocha pustoši po Mjanmaru in Bangladešu

Močan ciklon Mocha je v danes dosegel zahodno obalo Mjanmara in je na poti proti območjem, kjer prebivajo milijoni ranljivih ljudi. Pihajo vetrovi, ki so enakovredni atlantskemu orkanu kategorije 5, humanitarne organizacije pa opozarjajo na možnost velike katastrofe.

Odkar se je v četrtek zgodaj oblikoval v Bengalskem zalivu, se je tropski ciklon okrepil s trajnimi vetrovi 259 kilometrov na uro in sunki do 315 kilometrov na uro, poroča Center za opozarjanje pred tajfuni.

Landfall visuals of Cyclone Mocha from sittwe, Myanmar 🇲🇲



Bangladeška meteorološka služba je danes sporočila, da se bo Mocha verjetno pomikala proti severovzhodu čez zvezno državo Rakhine v Mjanmaru in "v celoti prečkala" jugovzhodni bangladeški Cox's Bazar, kjer je največje begunsko taborišče na svetu.

Agencije za pomoč v Bangladešu in Mjanmaru pravijo, da so uvedle obsežen načrt za izredne razmere, saj neurje v regijo prinaša močan veter in dež, grozijo poplave in zemeljski plazovi.

Ekipe za odziv na nesreče in več kot 3000 lokalnih prostovoljcev, ki so usposobljeni za pomoč v nesrečah in prvo pomoč, so v pripravljenosti v taboriščih, vzpostavljen pa je tudi nacionalni sistem za zgodnje opozarjanje na ciklone, je povedal Sanjeev Kafley, vodja delegacije IFRC.