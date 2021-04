V Avstraliji tropska nevihta uničila polovico mesta #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zahodni obali Avstralije je tropski ciklon Seroja odkrival strehe, na tisoče gospodinjstev je ostalo brez elektrike. Neurje tretje stopnje in sunki vetra z močjo več kot 170 kilometrov na uro so za seboj pustili veliko razdejanje. Ni še konec, opozarjajo vremenoslovci.

Na zahodu Avstralije, na območju, velikem več kot tisoč kilometrov, je tropska nevihta Seroja rušila vse pred seboj. Najhuje je bilo v bližini obalnega mesta Kalbarri, kjer je nevihta polovico mesta zravnala z zemljo. Oblasti ocenjujejo, da je poškodovanih okoli 70 odstotkov vseh stavb. Domovi so uničeni, poškodovana so drevesa in cestna infrastruktura, na tisoče gospodinjstev je ostalo brez elektrike, poroča BBC.

"Mislili smo, da je z nami konec"

Bilo je grozljivo, mislili smo, da je konec z nami. Ko sem zjutraj odprla vrata, sem bila prepričana, da okoli mene ne bo ničesar več, dogajanje opisuje ena od domačink. Z nosečo ženo in psom smo se skrili v shrambo in čakali, da bo konec, pove prebivalec mesta Kalbarri.

Več tisoč ljudi je ostalo brez strehe nad glavo, 10 tisoč prebivalcev je ostalo brez elektrike. Marsikdo je moral zapustiti svoje domovanje. Za prebivalce prizadetih območij so tako odprli tri evakuacijske centre.

Oblasti svarijo: Ni še konec!

Premier Zahodne Avstralije Mark McGrowan je dejal, da česa takega niso doživeli že več desetletij in da razmere, kljub temu da ciklon slabi, ostajajo resne.

Stanje se je sicer nekoliko umirilo, nevihta je oslabela na drugo stopnjo, a vremenoslovci svarijo, da se veter lahko znova okrepi. Pričakujejo sunke z močjo do 110 kilometrov na uro. Nevihta se seli proti jugu, kjer so v večini mest že razglasili rdeči alarm. Oblasti prebivalce svarijo, naj si poiščejo zatočišče.