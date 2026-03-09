Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
9. 3. 2026,
6.49

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Hormuška ožina nafta Vojna v Iranu

Ponedeljek, 9. 3. 2026, 6.49

11 minut

Vojna v Iranu

Cene nafte še naprej rastejo

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tankerji, Nafta, hormuška ožina | Prvič od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 smo priča tako visokemu zvišanju cen nafte. | Foto Reuters

Prvič od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 smo priča tako visokemu zvišanju cen nafte.

Foto: Reuters

Svetovne cene nafte so se povzpele nad 110 dolarjev oziroma 85,5 evra za sod, poroča BBC. Gre za največje zvišanje cen nafte od začetka invazije na Ukrajino.

Stopnjevanje ameriško-izraelske vojne z Iranom je spodbudilo strahove pred dolgotrajnimi motnjami v pošiljkah nafte skozi Hormuško ožino, kjer katero potuje približno petina svetovne nafte. Promet skozi Hormuško ožino se je od začetka vojne pred tednom dni skoraj zaustavil.

Prvič od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 smo priča tako visokemu zvišanju cen nafte. Cene so se povzpele nad 110 dolarjev oziroma 85,5 evra na sod, medtem ko je delniški trg strmoglavil, poroča BBC.

V ponedeljek zjutraj je bila cena nafte Brent v Aziji skoraj 24 odstotkov višja, in sicer se je povzpela na 114,74 dolarja oziroma 99,5 evra medtem ko se je cena lahke sladke nafte Nymex podražila za več kot 26 odstotkov na 114,78 dolarja oziroma 99,53 evra. 

Harg
Novice Je to ključ do kapitulacije Irana ali rdeča črta, ki je nihče ne upa prečkati?
Donald Trump
Novice Novo svarilo Donalda Trumpa

Hormuška ožina nafta Vojna v Iranu
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.