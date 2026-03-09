Cene nafte še naprej rastejo

Svetovne cene nafte so se povzpele nad 110 dolarjev oziroma 85,5 evra za sod, poroča BBC. Gre za največje zvišanje cen nafte od začetka invazije na Ukrajino.

Stopnjevanje ameriško-izraelske vojne z Iranom je spodbudilo strahove pred dolgotrajnimi motnjami v pošiljkah nafte skozi Hormuško ožino, kjer katero potuje približno petina svetovne nafte. Promet skozi Hormuško ožino se je od začetka vojne pred tednom dni skoraj zaustavil.

Prvič od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 smo priča tako visokemu zvišanju cen nafte. Cene so se povzpele nad 110 dolarjev oziroma 85,5 evra na sod, medtem ko je delniški trg strmoglavil, poroča BBC.

V ponedeljek zjutraj je bila cena nafte Brent v Aziji skoraj 24 odstotkov višja, in sicer se je povzpela na 114,74 dolarja oziroma 99,5 evra medtem ko se je cena lahke sladke nafte Nymex podražila za več kot 26 odstotkov na 114,78 dolarja oziroma 99,53 evra.