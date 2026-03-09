Putin čestital novemu iranskemu vrhovnemu vodji in mu obljubil podporo

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes čestital novemu iranskemu vrhovnemu voditelju Modžtabi Hameneju in izrazil neomajno rusko podporo Teheranu. Modžtaba Hamenej je bil v nedeljo imenovan na najvišji položaj v Islamski republiki, potem ko je bil njegov oče Ali Hamenej ubit v ameriško-izraelskih napadih na Iran.

"Zdaj, ko se Iran sooča z oboroženo agresijo, bo vaše delo na tem visokem položaju zagotovo zahtevalo veliko poguma in samožrtvovanja. Prepričan sem, da boste častno nadaljevali očetovo delo in ohranili iransko ljudstvo enotno kljub hudim preizkušnjam," je zapisano v sporočilu, ki ga je Vladimir Putin poslal Modžtabi Hameneju in ga je danes objavil Kremelj.

"Rusija je bila in bo ostala zanesljiv partner Islamske republike," je še dejal Putin in zagotovil "neomajno podporo" Rusije Teheranu.

Rusija ima tradicionalno zelo tesne vezi z Iranom. Lani sta državi sklenili strateško partnerstvo, ki vključuje vojaško sodelovanje, vendar za razliko od partnerstva med Rusijo in Severno Korejo ne predvideva medsebojne pomoči v primeru napada na eno od držav. Iran je tudi pomemben kupec ruskega orožja.

Putin je ostro obsodil umor ajatole Alija Hameneja, ki je bil ubit prvi dan izraelsko-ameriških napadov na Iran 28. februarja. Modžtaba Hamenej je napad preživel, a je v njem izgubil ženo in sina.