Ob tem, ko občine z območja Julijskih Alp uvajajo enotne kazni za nedovoljeno prenočevanje v višini 500 evrov, se pojavlja neusklajenost z globo, ki je predpisana v TNP. Naravovarstveni nadzornik tako lahko za enak prekršek na istem območju izreče 100, občinski redar pa 500 evrov kazni.

Občine na območju Triglavskega narodnega parka (TNP) in Julijskih Alp se v zadnjih letih soočajo z vse več kršitvami, zato so župani Skupnosti Julijskih Alp po lanski spremembi zakona o varstvu javnega reda in miru sklenili letos uvesti enotno globo za nedovoljeno kampiranje v višini 500 evrov. Dosedanje globe, ki so bile pogosto nižje od cene prenočevanja v urejenem kampu, namreč niso odvračale ljudi od kršitev.

Nekatere občine so občinske odloke že prilagodile, druge bodo to storile na prihajajočih sejah občinskih svetov. Kot je povedal vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica Gregor Jarkovič, v občinah, ki so že uvedle spremembe, redarji kršitelje kaznujejo z novo globo. Se pa redarji na terenu sami odločijo, ali kršitelja samo opozorijo ali ga kaznujejo.

Jarkovič: Prve lastovke nam že nakazujejo, da bo tudi ta sezona močna

Pojasnil je, da v pomladnih mesecih že obravnavajo primere nedovoljenega prenočevanja in kampiranja, vendar še ne v takšnem obsegu, kot ga pričakujejo julija in avgusta. "Prve lastovke nam že nakazujejo, da bo tudi ta sezona močna," je dejal Jarkovič. Računa sicer, da bo povišanje glob vplivalo na zmanjšanje števila kršitev.

"Višina globe je tista, s katero država ali občina sporoča, koliko so ta deviantna dejanja zanjo nesprejemljiva. Občine skušajo dati jasen signal, da ta dejanja pri nas niso dobrodošla. Dobrodošlo je preživljanje prostega časa v kampih, apartmajih in podobnih nastanitvah, kampiranje na črno pa ni sprejemljivo, obremenjujoče je za občane in okolje," je pojasnil Jarkovič.

Ob tem se pojavlja vprašanje, ali bi bilo smiselno, da bi spremembam pri kaznovanju sledil tudi javni zavod TNP, saj je veliko nedovoljenega prenočevanja tudi na območju parka. Za to pa bi bila potrebna prilagoditev zakonodaje, na katero je vezano delovanje naravovarstvenih nadzornikov TNP.

Hrovat: Kazen 100 evrov, ki se zmanjša na 50 evrov, je prenizka

Vodja naravovarstveno nadzorne službe TNP Sašo Hrovat je pojasnil, da oni za nedovoljeno prenočevanje izrečejo globo v višini 100 evrov. Če nekdo na črno kampira v parku, bo višina kazni zato odvisna od tega, ali ga bo kaznoval naravovarstveni nadzornik ali občinski redar.

"Če gresta v skupni nadzor po dolinah in parkirnih mestih, ki so na območju parka, medobčinski redar in nadzornik TNP, bo moral globe izrekati nadzornik in ne redar, saj velja načelo, da so izrečene kazni najmilejše, kot je predpisano," je povedal Hrovat. Drugače je, če nadzornik in redar nista v mešani patrulji. Če redar sam odkrije kršitelja, mu izreče kazen po občinskem odloku.

Hrovat je prepričan, da bi bilo treba zakona o TNP in o ohranjanju narave spremeniti tako, da bi bile kazni za enak potek kršitve identične. Ob tem tudi sam ocenjuje, da je kazen 100 evrov, ki se ob takojšnjem plačilu zmanjša na 50 evrov, prenizka. Smiselno se mu zdi, da bi poenotenju občinskih odlokov usklajene kazni s spremembo zakonodaje prevzeli tudi v TNP.