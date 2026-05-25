Demokratski senator Cory Booker je v nedeljo ostro napadel morebitni dogovor administracije Donalda Trumpa z Iranom. Po njegovih besedah dogovor, kakršen je trenutno znan iz medijskih objav, ne rešuje ključnega vprašanja iranskega jedrskega programa.

Demokratski senator Cory Booker iz New Jerseyja je v nedeljski oddaji State of the Union na CNN ostro kritiziral morebitni dogovor predsednika Donalda Trumpa z Iranom. Voditelj Jake Tapper ga je vprašal, ali bi bil predlagani dogovor z Iranom boljši od jedrskega dogovora, ki ga je z Iranom sklenila administracija Baracka Obame. Booker je odgovoril, da kongresniki uradnega brifinga še niso imeli, a da je po do zdaj znanih informacijah nad dogovorom ogorčen.

Po poročanju CNN naj bi nastajajoči memorandum o soglasju med ZDA in Iranom predvidoma vključeval odprtje Hormuške ožine, odmrznitev dela iranskih sredstev ter zavezo Irana, da ne bo razvijal jedrskega orožja in da bo začel pogajanja o svoji zalogi visoko obogatenega urana. CNN je ob tem poudaril, da Iran teh podrobnosti še ni potrdil.

Booker je Trumpu očital, da se dogovor ne loteva osrednje težave. "Preden je Trump prvič postal predsednik, Iran ni imel visoko obogatenega urana. Poslali so ga iz države. Zdaj ga imajo zaradi njega," je dejal Booker. Po njegovih besedah Trump s tem, ko Iranu dopušča več prostora pri prodaji nafte in omilitvi sankcij, počne prav tisto, kar je sam očital Obamovemu dogovoru.

"Ta šibka država je ZDA spravila v pat položaj, Donalda Trumpa pa izigrava kot bedaka, kar tudi je, ker nas je sploh spravil v ta položaj," je dejal Booker.

Pomisleke o morebitnem dogovoru so izrazili tudi nekateri republikanci. Senator Thom Tillis je v isti oddaji dejal, da predlog "nima smisla", ker je administracija pred tedni trdila, da je iransko vojaško obrambo "uničila", zdaj pa se po njegovih besedah razpravlja o dogovoru, po katerem bi jedrski program v Iranu lahko ostal.

Ameriška tiskovna agencija Associated Press (AP) poroča, da je Trump v soboto dejal, da je dogovor z Iranom, vključno z odprtjem Hormuške ožine, "v veliki meri izpogajan". Po njegovih besedah se končne podrobnosti še usklajujejo. AP ob tem navaja, da ni bilo takojšnjega odziva Irana ali Izraela, Trump pa je dogovor opisal kot memorandum o soglasju za mir, ki ga morajo strani še dokončno potrditi.

Kritike iz republikanskih vrst so se medtem osredotočile predvsem na vprašanje, ali bi dogovor Teheranu pustil preveč manevrskega prostora. Senator Ted Cruz je opozoril, da bi bil izid, po katerem bi Iran obdržal vpliv nad Hormuško ožino, dobil milijarde dolarjev in ohranil možnost bogatenja urana, "katastrofalna napaka". Predsednik odbora za oborožene sile v senatu Roger Wicker pa je po navedbah AP predlagano 60-dnevno prekinitev ognja označil za "katastrofo".

Trump je kritike zavrnil in dejal, da dogovor še ni dokončno izpogajan. Po poročanju AP je poudaril, da ostaja ameriška vojaška blokada iranskih pristanišč v veljavi, dokler dogovor ne bo dosežen, potrjen in podpisan.