Če greste prihodnji teden v Italijo, računajte na stavke v transportu in letalskem prometu

Tisti, ki boste prihodnji teden potovali po Italiji, boste potrebovali veliko mero potrpljenja. Sindikati so namreč za sredo napovedali stavke v transportu po vsej državi, v petek pa naj bi ohromile tudi letalski promet. Sindikati od vlade v Rimu med drugim zahtevajo ukrepe za izboljšanje prometne infrastrukture in preprečevanje nelojalne konkurence.

Sindikati Filt Cgil, Fit Cisl in Uiltrasporti so za sredo pozvali k stavki v mestnem in primestnem prometu, na železnici, tovornem prometu, ladijskem prometu, pristaniščih, avtocestah, taksi podjetjih in v podjetjih za izposojo avtomobilov. V večjih italijanskih mestih naj bi za štiri ure obstal mestni in primestni promet, v železniškem prometu pa naj bi stavkali od 9.01 do 17.01.

V petek naj bi stavka med 10. in 14. uro ohromila letalski promet. Kontrolorji poletov se stavki ne bodo pridružili.

Stavke bodo potekale pod sloganom Znova poženimo državo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Preberite tudi: