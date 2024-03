"Če bo Ukrajina poražena, bo Kitajska zavladala Aziji, Evropa pa bo živela v senci Moskve"

V zadnjih tednih je Rusiji uspelo prebiti ukrajinske obrambne črte in zasesti nekaj novega ozemlja. Številni vojaški analitiki na Zahodu zato bijejo plat zvona. Ima lahko morebitni poraz Ukrajine usodne posledice na samo za to državo, ampak za ves Zahod?

Med vojaškimi analitiki, ki svarijo pred hudimi posledicami, če bo Rusija premagala Ukrajino, je tudi nemški vojaški strokovnjak Joachim Weber. Ta je za nemški medij Focus povedal, da je bilo najpozneje konec lanskega leta vedno bolj jasno videti, da se vojaška tehtnica nagiba na rusko stran.

Ruski uspehi v letu 2024

V prvih mesecih leta 2024 pa so Rusi z velikim pritiskom napadli na petnajstih odsekih fronte in dosegli preboje ukrajinskih položajev. Nekateri preboji so bili globoki več kilometrov. Med drugim so zasedli Avdijivko.

Pri čemer Rusi sploh še niso začeli napovedane spomladanske ofenzive. Če bo Rusija res sprožila to ofenzivo, Ukrajini grozijo resnični ruski operativni preboji njenih obrambnih črt. Poleg tega Rusija sistematično in uspešno nadaljuje napade na strateško pomembno ukrajinsko infrastrukturo.

Ukrajini zmanjkuje orožja in vojakov

Težava za Ukrajino je tudi, ker ji počasi zmanjkuje virov. Ključna dobava orožja iz ZDA je skoraj povsem usahnila, Evropa pa ima premalo orožja in še tega ne dobavljajo Ukrajini v zadostnih količinah.

Joachim Weber o položaju v Ukrajini:

Ukrajini zato primanjkuje topniških granat za zaustavitev nenehnih ruskih napadov, pa tudi orožja zračne obrambe za preprečitev napadov ruskih brezpilotnih letalnikov in izstrelkov. Ne nazadnje Ukrajini primanjkuje tudi vojakov. Veliko ukrajinskih vojakov je že umrlo ali bilo ranjenih, preživeli pa so popolnoma izčrpani.

Rusi stopnjuje napore, Zahod pa popušča

"Ukrajinska vojska zahteva od 400 do 500 tisoč nadomestnih vojakov, a od kod bodo prišli?" se sprašuje Weber. Putin je že na začetku računal, da bo imel več vzvodov kot Zahod. Poleg tega se je leta temeljito pripravljal na vojno. Medtem ko Rusija korak za korakom stopnjuje pritisk, je Zahod začel popuščati.

"Ne boste razumeli, kaj je na kocki, dokler ne bo prepozno," svari Weber in dodaja, da so si ZDA v Siriji in Afganistanu pridobile dvomljiv sloves, ko so čez noč pustile na cedilu svoje zaveznike. Če se bo to ponovilo v Ukrajini, bo to opozorilni znak za globalno politično pozicijo ZDA.

Začetek konca svetovne prevlade ZDA

Takšen poraz bi pomenil začetek konca prevlade ZDA v svetu. Takrat bo Kitajska vladala Aziji in Evropa bo živela v senci Moskve, je prepričan nemški vojaški strokovnjak.