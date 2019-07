Bruselj sprožil naslednji korak za zaščito sodnikov na Poljskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska komisija je v okviru naslednjega koraka v postopku za ugotavljanje kršitev, ki poteka proti Poljski, danes poslala obrazloženo mnenje o novi disciplinski ureditvi za poljske sodnike. To je že drugi opomin, ki ga Bruselj pošilja v Varšavo, če ta ne bo zalegel, lahko komisija sproži postopek pred Sodiščem EU.

Evropska komisija je v začetku aprila sprožila postopek proti Poljski za zaščito sodnikov pred političnim nadzorom. Po preučitvi odgovora poljskih organov so ugotovili, da Poljska ni zmanjšala pravnih pomislekov Bruslja, zato so uvedli naslednjo fazo za ugotavljanje kršitev, so sporočili z Evropske komisije.

Nova disciplinska ureditev ne zagotavlja neodvisnosti poljskega sodstva

Poljska ima zdaj na voljo dva meseca, da sprejme ukrepe, potrebne za uskladitev s tem obrazloženim mnenjem. Če Poljska ne bo sprejela ustreznih ukrepov, se lahko Evropska komisija odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.

Po sporni poljski zakonodaji se lahko za sodnike na splošnih sodiščih sprožijo disciplinske preiskave, postopki in sankcije zaradi vsebine njihovih sodniških odločitev. Poleg tega nova disciplinska ureditev ne zagotavlja neodvisnosti in nepristranskosti disciplinske zbornice vrhovnega sodišča, izpostavljajo v Bruslju.

Potem ko so v Evropski komisiji ugotovili, da Poljska ni zmanjšala njihovih pravnih pomislekov, so uvedli naslednjo fazo za ugotavljanje kršitev. Na fotografiji poljski premier Mateusz Morawiecki. Foto: Reuters

Evropska komisija je v primeru Poljske decembra predlani tudi sploh prvič predlagala uporabo sedmega člena pogodbe EU, ki je v bruseljskem žargonu zaradi možnosti skrajnega ukrepa odvzema glasovalnih pravic poznan kot "jedrska bomba". Razlog za to so sporne pravosodne reforme na Poljskem, ki po oceni Bruslja pomenijo, da je sodstvo pod političnim nadzorom vladajoče večine, pri čemer se ob odsotnosti sodne neodvisnosti pojavljajo resna vprašanja o učinkoviti uporabi prava EU.

Sodišče EU v postopku proti Poljski ugotovilo kršitve

Možnost uporabe sedmega člena proti poljski vladi pod taktirko vodje vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS) Jaroslawa Kaczynskega se je omenjala dve leti, preden ga je Bruselj decembra 2017 po brezplodnih prizadevanjih za dialog dejansko predlagal.

Sodišče EU v Luksemburgu je konec lanskega junija v ločenem postopku proti Poljski odločilo, da določbe poljskega zakona, ki znižujejo upokojitveno starost sodnikov vrhovnega sodišča, kršijo neodvisnost sodstva in so v nasprotju s pravom Evropske unije. Varšavi je sodišče naložilo, da mora nemudoma izvršiti obveznosti, ki izhajajo iz prava EU.

Če bo Evropska komisija ugotovila, da Poljska ni sprejela ukrepov, potrebnih za izvršitev sodbe, lahko vloži novo tožbo in zahteva denarno kazen.