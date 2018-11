Poljska odpravila prisilno upokojitev vrhovnih sodnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljska je po odločitvi Sodišča EU odpravila prisilno upokojitev vrhovnih sodnikov. Vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS) je namreč danes v parlamentu vložila osnutek zakona, ki spreminja pravni status prisilno upokojenih sodnikov in jim omogoča delo. Te sodnike so sicer že oktobra, takoj po odločitvi sodišča EU, poklicali nazaj v službo.