Britanska vlada preučuje napade na kristjane v svetu

V Foreign Officu ocenjujejo, da je prišlo do "dramatičnega vzpona nasilja zaradi vere". Samo lani naj bi bilo zaradi njihove vere preganjanih okoli 215 milijonov kristjanov. Še posebej so ranljivi otroci in ženske, ki so pogosto tudi žrtve spolnega nasilja, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še sporočili iz britanskega zunanjega ministrstva.

"Moramo in lahko storimo več proti temu"

Lani je bilo po ocenah Londona zaradi njihove vere vsak mesec ubitih okoli 250 kristjanov. "Preganjanje kristjanov pa je pogosto prvi opozorilni znak preganjanja še drugih manjšin," je opozoril minister Hunt. "Moramo in lahko storimo več proti temu," je dejal.

Poročilo naj bi bilo pripravljeno do aprila in naj bi pokazalo, kje vse se odvijajo napadi na kristjane. Na podlagi tega poročila pa naj bi britanska vlada določila politiko, kako se najbolje soočiti s tem problemom in pomagati kristjanom po svetu, še poroča AFP.

Preganjanje kristjanov je sicer najbolj pereče na Bližnjem vzhodu, v Afriki in Aziji. Po podatkih organizacije Open Doors, ki pomaga preganjanim kristjanom, so bile leta 2018 za kristjane najbolj nevarne države Severna Koreja, Afganistan, Somalija, Sudan in Pakistan, še povzema AFP.