Na Kureščku morda našli truplo pogrešanega Američana #video

Truplo, ki so ga v nedeljo našli v okolici Kureščka, bi lahko bili posmrtni ostanki 25-letnega Američana Jonathana Reida Luskina, ki je pogrešan že od 22. junija. Starši in mlajši brat so ga zadnjič videli na Dunaju, od koder je pripotoval v Slovenijo. Prespal je v ljubljanskem hostlu, nato pa se je za njim izgubila vsaka sled. Identifikacija najdenega okostja bo razkrila, ali gre v resnici za pogrešanega Američana.

Po poletnih družinskih počitnicah, v Berlinu in na Dunaju, je Jonathan Reid Luskin v Ljubljano prispel 22. junija, z vlakom. V noči na 23. junij je prespal v ljubljanskem hostlu. Odšel je zgodaj zjutraj. Takrat so ga zadnjič videli in vse od tedaj njegovi starši preživljajo pravo nočno moro. Njegov oče pravi, da ni hujšega od misli, da bi njegov sin lahko bil mrtev.

Da je pogrešan, sta starša poleti izvedela šele po štirih tednih. Vse od odhoda iz Ljubljane, je bil njegov mobilnik nedosegljiv, bančni računi pa nedotaknjeni več kot mesec dni. "Prav ničesar ni, kar bi nam kazalo, kje je ali kaj se je z njim zgodilo," pravi Alain Luskin.

Obisk Triglavskega narodnega parka morda zgolj namera

Tik pred izginotjem se je Jonathan oglasil kolegu v Hongkong, kjer je poučeval kemijo, in mu sporočil, da gre planinarit. Kam točno, ni povedal. Jonathan je velik ljubitelj pohodništva, povesta starša, a kako izkušen je, težko sodita.

Jonathan naj bi po prvih informacijah odšel proti Triglavskem narodnem parku (TNP), a najdeno okostje na Kureščku bi lahko potrdilo, da Ljubljane sploh ni zapustil.

Obisk triglavskega narodnega parka je bila morda le namera, o kateri je klepetal s starši. Številni klici občanov in razgovori z njimi, da so ga videli na Gorenjskem, niso pripeljali do nobenih sledi o izginulemu.

"Ne vem, ali je vedno planinaril z vso potrebno opremo, a ko smo potovali na Dunaj, je po ves dan nosil nahrbtnik in teže nahrbtnika je bil vajen. Ni pa bila to navada pri njegovih pohodih v Hongkongu in na zadnjih izletih," je povedala Jonathanova mama Susan Stone.

"Ni alpinist in običajno na dnevnih izletih noči ne preživi zunaj. Prehodi po 40 ali 50 kilometrov, tudi po zahtevnih terenih. Je močan, trmast in ima rad izzive," o njem pove oče.

Na truplu s Kureščka ni znakov nasilja

Na truplu, ki so ga predvčerajšnjim našli v okolici Kureščka, ni znakov nasilja. Še vedno pa gre za ugibanja ali so na Kureščku res našli posmrtne ostanke 25-letnega pogrešanega Američana Jonathana Luskina. Starši, ki so od izginotja sina vseskozi v stiku z našimi pristojnimi organi, čakajo na identifikacijo najdenega okostja.

