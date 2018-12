Policija: Identiteto trupla na Kureščku bo morda razkrila obdukcija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanski policisti so danes obravnavali dva primera smrti. Zjutraj so bili obveščeni o truplu, najdenem v okolici Kureščka. V Logatcu pa so obravnavali dogodek, v katerem je umrla ena oseba. V obeh primerih po pojasnilih policije ni znakov kaznivega dejanja.