Slovenec na Hrvaškem tihotapil 39 Iračanov in Irancev

Hrvaška policija je v torek prijela 26-letnega Slovenca, ki je kombiju tihotapil 39 državljanov Iraka in Irana. Med njimi so bili tudi ženske in otroci. Prijeli so ga na območju kraja Vrgorac med Makarsko in Pločami v bližini meje z BiH, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Kot so Hini pojasnili na splitski policijski upravi, so Slovenca obmejni policisti odkrili okoli 6. ure zjutraj. Postali so pozorni na njegov kombi s slovenskimi registrskimi tablicami. Ko so ga odprli, pa so v njem našli natrpanih 39 ljudi, med njimi tudi ženske in mladoletne otroke.

Slovenca so kazensko ovadili zaradi nezakonitega vstopa, gibanja in bivanja na Hrvaškem. Njegov primer je prevzelo državno tožilstvo v Dubrovniku. Grozi mu do osem let zapora, še poroča Hina.