Britanska premierka s plesom v Afriki sprožila val posmeha #video

Britanska premierka Theresa May je ob začetku tridnevnega obiska črne celine danes v južnoafriški prestolnici Cape Town obiskala eno od tamkajšnjih osnovnih šol in zaplesala z učenci. Posnetki njenih okornih plesnih gibov so zakrožili po spletu in sprožili salve smeha.

"Theresa May pleše, kot da nosi neviden mavec po vsem telesu," je ples britanske premierke komentiral eden od uporabnikov Twitterja. Nekateri uporabniki Twitterja so sicer ob plesnem fiasku Mayeve izrazili sočutje in obžalovanje, da morajo politiki svojo preudarnost dokazovati z javnim plesom.

Theresa May dances with school children during her South Africa visithttps://t.co/hW8S23GsNd pic.twitter.com/nQNXquroKH — BBC News (UK) (@BBCNews) August 28, 2018

"Nekdo je mislil, da je dobra ideja, da Maybot javno pleše med obiskom Južne Afrike," se je ob plesne gibe Mayjeve obregnil drug uporabnik tega družbenega omrežja in jo primerjal z robotom. Dotaknil se je tudi pogajanj o brexitu in dodal, da so plesni gibi britanske premierke primerljivi z njenimi pogajalskimi veščinami.

Video: YouTube

Mayeva sicer ni prva iz političnih vrst, ki je v javnosti nerodno zaplesala. Posmeh sta s svojimi okornimi plesnimi gibi v preteklosti požela tudi njen predhodnik David Cameron in nekdanji britanski zunanji minister Boris Johnson, ki sta svoje plesne veščine pokazala leta 2012 v Londonu ob sklepni prireditvi olimpijskih iger.

Nekoliko bolje pa se je minuli mesec med obiskom Južne Afrike s plesnimi gibi predstavil nekdanji ameriški predsednik Barack Obama, ki je s plesom navdušil tamkajšnje prebivalce in medije. Južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa se je ob tem sicer pošalil, da je bil nekdanji južnoafriški predsednik Nelson Mandela kljub temu boljši plesalec.