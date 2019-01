Britanska premierka bi se pogovarjala, laburisti so ji postavili pogoj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Imamo odgovornost, da najdemo pot naprej, ki bo zagotovila podporo parlamenta," je dejala britanska premierka Theresa May. Foto: Reuters

Britanska premierka Theresa May se je v sredo zvečer, potem ko je preživela glasovanje o nezaupnici v parlamentu, sestala z voditelji opozicijskih strank o tem, kako razrešiti gordijski vozel po torkovi zavrnitvi ločitvenega dogovora z EU v parlamentu. Med njimi ni bilo vodje laburistov Jeremyja Corbyna.

Premierka se je sestala z voditelji Liberalnih demokratov, Škotske nacionalne stranke (SNP) ter velške Plaid Cymru. Izrazila je razočaranje, ker se vodja največje opozicijske stranke Corbyn ni udeležil pogovorov.

Poslance pozvala, naj pozabijo na osebne interese

Po pogovorih je na Downing Streetu v sredo zvečer dejala, da za laburiste vrata ostajajo odprta. Poslance je pozvala, "naj dajo na stran osebne interese" in k skupnemu konstruktivnemu delu, da najdejo rešitev za brexit.

Od danes naprej je napovedala svoja srečanja in srečanja drugih visokih predstavnikov vlade s poslanskimi skupinami, "ki predstavljajo najširši mogoči izbor pogledov v parlamentu". Ob opozicijskih naj bi srečanja potekala tudi s predstavniki njenih torijcev in severnoirske stranke DUP. Do ponedeljka mora namreč premierka poslancem predložiti nov načrt, kako naprej.

Pred tem ji parlament v sredo ni izglasoval nezaupnice, ki jo je po zavrnitvi njenega dogovora z EU o brexitu zahteval Corbyn. Premierka je izid glasovanja v poslanski zbornici pozdravila in obljubila, da si bo še naprej prizadevala uresničiti rezultat referenduma, na katerem so volivci leta 2016 podprli izstop države iz povezave. "Imamo odgovornost, da najdemo pot naprej, ki bo zagotovila podporo parlamenta," je dejala.

Nigel Dodds, vodja severnoirske unionistične stranke DUP v parlamentu, je Mayevo po glasovanju opozoril, da ji nezaupnica ni bila izglasovana zaradi podpore njegove stranke, ki ima deset poslancev. Proti nezaupnici je glasovalo 325 poslancev, za jih je bilo 306. Brez podpore DUP pa bi ji izglasovali nezaupnico z enim glasom večine.

Laburisti od Mayeve zahtevajo, da se odpove možnosti brexita brez dogovora

Corbyn vztraja, da se mora Mayeva najprej odpovedati možnosti brexita brez dogovora, šele nato se bodo pripravljeni z njo usesti za mizo glede brexita. Laburisti so jo tudi pozvali, naj podpre možnost podaljšanja pogajanj o brexitu z EU in priprave drugega referenduma o vprašanju izstopa države iz EU. Predstavnik Mayeve je na to že odgovoril, da se premierka možnosti brexita brez dogovora ni pripravljena odpovedati.

Vodja laburistov Jeremy Corbyn vztraja, da se mora premierka najprej odpovedati možnosti brexita brez dogovora, šele nato se bodo pripravljeni z njo usesti za mizo glede brexita.

Glavni pogajalec EU o brexitu Michel Barnier je v sredo opozoril, da se tveganje brexita brez dogovora še nikoli ni zdelo večje. Urejen brexit ostaja absolutna prioriteta EU, je izpostavil ter opozoril, da je na potezi britanska stran.