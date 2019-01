Ne brexit, Slovenijo lahko veliko bolj skrbi Kitajska

Bolj kot dogajanja okoli brexita in dogovora o izstopu Velike Britanije iz EU bi moralo Slovenijo skrbeti dogajanje na Kitajskem, opozarja Bojan Ivanc, analitik pri GZS. V primeru trdega brexita bi se slovenski izvoz skupno (neposredno in posredno) zmanjšal za približno 320 milijonov evrov, "kar ne bi imelo bistvenega vpliva na BDP".

Glavna evropska tema je zadnjih nekaj mesecev brexit. V sredo zvečer je velik poraz doživela britanska premierka Theresa May, ko so predstavniki spodnjega doma parlamenta z veliko večino zavrnili dogovor glede izstopa Velike Britanije iz EU.

Čas za dogovor in izognitev trdega brexita brez dogovora je tako še 72 dni, vseeno pa analitik pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Bojan Ivanc meni, da obstaja 20 odstotkov možnosti, da se bo trdi brexit res zgodil.

"Možnost je izračunana na podlagi podatkov mednarodnih institucij, kjer se možnosti za trdi brexit gibljejo med 15 in 40 odstotki. Pregledali smo glavne razloge, ki jih navajajo za takšen scenarij in na podlagi strinjanja smo prilagodili našo napoved," svojo napoved pojasnjuje Ivanc in dodaja: "Še vedno mislimo, da bo tik pred zdajci dosežen dogovor."

Ne bi bila katastrofa, ampak dodatni kamenček v mozaiku

"Če bo našim glavnim izvoznim partnerjem šlo slabše, tudi nam ne bo šlo dobro v tistih gospodarstvih," meni analitik GZS Bojan Ivanc. Foto: STA Če bi obe strani, britanska in evropska, ostali na svojih straneh in do dogovora ne bi prišlo, po Ivančevih besedah ne bi bilo katastrofe ne za Slovenijo ne za Evropo. "Bi pa bil dodatni kamenček v mozaiku čudnega ohlajanja ekonomije na splošno," meni Ivanc.

Scenarijev, kaj se bo zgodilo v Veliki Britaniji, je več, od nezaupnice Mayevi do predčasnih volitev, vendar točnega scenarija ne pozna nihče. Prav tako je še več negotovosti, saj do zdaj še nobena država ni izstopila iz EU.

Na slovenski BDP vpliv za pol odstotne točke

Slovensko gospodarstvo z britanskim ni močno povezano, saj je glede na delež izvoza šele njena 13. partnerica. Po podatkih iz leta 2017 iz Slovenije v Veliko Britanijo izvaža 740 slovenskih podjetij. Po Ivančevih napovedih bi se trdi brexit poznal v 20-odstotnem padcu izvoza Slovenije v VB oziroma 60 milijonov evrov, še za toliko pa bi se zmanjšal slovenski izvoz v druge države - Nemčijo, Francijo, deloma Nizozemsko in Belgijo, od koder pozneje slovenski izdelki potujejo v VB.

"Skupno bi se slovenski izvoz zmanjšal za 320 milijonov evrov, kar pomeni 0,8 odstotka celotnega izvoza. Ocenjujemo, da bistvenega vpliva na BDP ne bo imel. Učinek bi bil nekje pol odstotne točke, pri tem pa se za gospodarstvo ne bi nič bistveno spremenilo," napoveduje Ivanc.

Lahko bi zamujali kohezijski projekti

Slovenija bi lahko trdi brexit občutila pri projektih, kjer črpamo evropski denar, predvsem na področju kohezije.

"Obstaja nevarnost, da bi se Britanci odločili, v primeru brexita brez dogovora, da ne bi več plačevali tekočih obveznosti v proračun Evropske unije, in tako bi nastale težave za nekatere programe, ki se izvajajo tudi v Sloveniji," pravi Ivanc.

Kitajska potrošnja v zadnjih mesecih pada. Foto: Reuters

Veliko večja nevarnost in opozorilo prihajata z drugega dela sveta, in sicer iz Kitajske, opozarja Ivanc.

"Precej večja nevarnost je ohlajanje gospodarstva pri glavnih slovenskih partnericah: v Nemčiji, Franciji in Italiji. Te tri države so ključne za Slovenijo in tam trendi v zadnjem času niso najbolj rožnati. To pa ni posledica brexita, ampak kitajske potrošnje. Ta se čudno obnaša, ne krepi se, ampak zadnje tri mesece pada. Nihče je ne zna prav zanesljivo pojasniti. Kitajska ni del OECD, zato njihova statistika ni na isti ravni kot naša, vse številke niti niso javno objavljene," je prepričan Ivanc.

Kako so slovenska podjetja pripravljena na morebitni trdi brexit?



"Večja podjetja so veliko bolje pripravljena, kot so bila pred mesecem ali dvema. Nekatera podjetja so ustanovila podružnice v Veliki Britaniji, druga, predvsem proizvodna, pa so pospešila izvoz na Otok in najela skladiščne zmogljivosti. Tako bo njihovo delovanje nemoteno tudi po 29. marcu, tudi če dogovora med VB in EU ne bo," meni Ivanc.