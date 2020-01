Na priljubljeni platformi za množično financiranje Kickstarter se je za okoli 700 dolarjev (okoli 630 evrov) pojavil prikupen mačji robot Mars, ki naj bi v prihodnosti morda lahko celo nadomestil pravo domačo mačko. Če se sprašujete, kdo bi namesto pravega mijavkajočega kosmatinca imel robota, odgovor ponujajo vsi podporniki, ki so si tega robota že zagotovili, saj je bilo prodanih že okoli 200 ljubljenčkov, zbrali pa so že več kot 132 tisočakov.

Cilj kampanje na Kickstarterju je bil zbrati 20 tisoč dolarjev, v prvih dveh dneh so zbrali dvakrat toliko, 25 dni pred koncem kampanje pa imajo že 132 tisočakov.

Posebnost mačjega robota, ki ga predstavlja kitajsko podjetje Elephant Robotics, je, da se obnaša popolnoma avtonomno, torej se sam odloča, kaj bo počel, brez kontrolnikov ali vodenja. To je - poleg odprtokodnega operacijskega sistema in dostopnejše cene - tudi največja razlika v primerjavi s pasjim robotom Aibom, ki ga je pred časom za okoli 3.000 dolarjev (slabih 2.700 evrov) trgu predstavilo podjetje Sony.

Foto: Elephant Robotics

Prepoznava obraze in igrače

Bionični mačkon Mars se sam odloči, kdaj bo spal, se igral, hodil naokoli, mijavkal in večino tega, kar sicer počnejo pravi kosmatinci, na to pa s svojim vedenjem vpliva tudi njegov lastnik. Podjetje Elephant Electronics zato posebej poudarja element presenečenja, saj lastnik v resnici nikoli ne more predvideti, kaj bo muc storil.

Mars naj bi prepoznal obraze ljudi in igrače, zato se lahko tudi igra. Občutljiv je na dotik, zato ob božanju prede, ker sliši človeški glas, se odziva tudi na ukaze – a kot prava mačka tudi te uboga le takrat, ko mu to ustreza.

Tako svojega bioničnega muca predstavlja podjetje Elephant Robotics

Njegova osebnost se oblikuje glede na to, koliko se ukvarjate z njim

Vsak Mars naj bi bil unikat, lastniki bodo lahko izbirali med različnimi barvami "kožuha" in oči, velika posebnost te mačke pa je, da se tudi njegova osebnost oblikuje glede na to, kako z njim ravnate. Glede na to, koliko se ukvarjate z njim, lahko postane navdušen nad akcijo ali brezbrižen, lahko bo energičen ali len, družaben ali sramežljiv. Na to vpliva, kako pogosto z njim govorite, kako pogosto ga spodbudite h gibanju in igri, kako zavzeto se ukvarjate z njim in podobno.

Foto: Elephant Robotics

Poleg tega, da se njegova osebnost razvija glede na to, kako z njim ravnate, pa hkrati ponuja tudi možnost, da ga lahko sprogramirate po svojih željah in mu s tem omogočite neomejene možnosti, zato podjetje v Marsu vidi tudi odlično priložnost za izobraževanje in raziskovanje.

Brez polnjenja naj bi zdržal šest ur v običajnem delovanju ali tri ure v interakciji s svojim lastnikom. Za polnjenje potrebuje štiri ure.

Foto: Elephant Robotics

Čeprav zna "zakopati svoje iztrebke", nanje lahko pozabimo

Bionični muc je lahko zabaven družabnik in zanimiva nova igrača tudi za odrasle, po vsej verjetnosti učinki interakcije z robotom ne morejo biti enaki kot pozitivni učinki interakcije z živimi in čutečimi ljubljenčki, kot so naše prave mačke in psi, zato pravega ljubljenčka bionični muc ne more nadomestiti.

Prednost bionične mačke je lahko sicer ta, da ne pušča dlake in za njo ne pospravljamo iztrebkov - čeprav zna bionični muc te tudi "zakopati" - a prav zato morda ni najboljša izbira, če bi z njo želeli mlajše družinske člane navaditi na skrb za ljubljenčka, preden si omislimo pravega. Ob tem je treba opomniti na veliko število muc in potencialnih ljubljenčkov nasploh, ki čakajo v zavetiščih, in skrbništvo zanje ima vsekakor že raziskane številne prednosti.

Foto: Elephant Robotics

Pozitivni vplivi hišnih živali na zdravje ljudi



Kot piše NIJZ, so raziskave že izpostavile, da povezave z živaljo zmanjšujejo stres pri človeku, prav tako se je začela ocenjevati tudi uporabnost živali v terapevtske namene. Stik z živaljo lahko človeku predstavlja pomembno socialno podporo in zmanjšuje osamljenost. Ljudje, ki so zaradi duševnih težav izgubili stik z okoljem, ga s pomočjo živali ponovno obnovijo.



Živali nam s svojo neobsojajočo prisotnostjo in nezmožnostjo pogajanja za ljubezen ustvarjajo neogrožajoče okolje. Žival pomaga tudi pri zmanjšanju občutkov depresije in zaskrbljenosti. Prek skrbništva za žival se človek počuti potrebnega in vrednega v življenju ter posledično pridobi voljo za izpolnjevanje življenjskih potreb za svojo žival in zase. Številne pozitivne vplive imajo živali tudi na otroke in mladostnike, še Kot piše NIJZ, so raziskave že izpostavile, da povezave z živaljo zmanjšujejo stres pri človeku, prav tako se je začela ocenjevati tudi uporabnost živali v terapevtske namene. Stik z živaljo lahko človeku predstavlja pomembno socialno podporo in zmanjšuje osamljenost. Ljudje, ki so zaradi duševnih težav izgubili stik z okoljem, ga s pomočjo živali ponovno obnovijo.Živali nam s svojo neobsojajočo prisotnostjo in nezmožnostjo pogajanja za ljubezen ustvarjajo neogrožajoče okolje. Žival pomaga tudi pri zmanjšanju občutkov depresije in zaskrbljenosti. Prek skrbništva za žival se človek počuti potrebnega in vrednega v življenju ter posledično pridobi voljo za izpolnjevanje življenjskih potreb za svojo žival in zase. Številne pozitivne vplive imajo živali tudi na otroke in mladostnike, še piše NIJZ v znanstvenem članku o številnih pozitivnih vplivih hišnih živali na zdravje ljudi

Foto: Elephant Robotics