Na Madžarskem referendum o slovenski investiciji?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Madžarska opozicijska ekološka stranka Politika je lahko drugačna (LMP), predlaga referendum, na katerem bi se prebivalci mesta Alsozcolca opredeljevali do tovarne za reciklažo baterij za električne avtomobile, ki jo nameravajo zgraditi slovenski investitorji. V stranki madžarski vladi očitajo, da postavlja interese vlagateljev pred varstvo okolja.

Sopredsednica stranke LMP Erzsebet Schmuck je opozorila, da se nobena lokalna skupnost na Madžarskem ne more počutiti varno zaradi obsežnih vladnih načrtov, da država postane vodilna sila na področju proizvodnje baterij, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. Vladi Viktorja Orbana je očitala, da zanemarja mnenje lokalnih prebivalcev, ki bi jih morala vprašati za mnenje v zadevah, ki vplivajo na njihovo življenje.

Lokalni svetnik stranke LMP Peter Revesz je ocenil, da je postopek izdajanja dovoljenj za tovarne baterij nepregleden in da interesi vlagateljev prevladajo nad zahtevami za varstvo okolja. Sekretar stranke Karoly Tibor Angyal pa je naložbo označil za pretvarjanje vladajoče stranke Fidesz. Kot je pojasnil, se tovrstni obrati postavljajo v krajih, ki se že soočajo s pomanjkanjem delovne sile. "Nova delovna mesta v teh tovarnah zasedajo tuji delavci za veliko nižje plače, kar bo na koncu znižalo madžarske plače," je poudaril.

Reciklirali bi deset tisoč ton baterij na leto

Slovenski podjetniki, strokovnjaki in avtomobilska podjetja, med njimi direktor Hidrie Holding Iztok Seljak, Peter Tibaut, TAB Mežica in ACH Invest, so na Madžarskem ustanovili podjetje Andrada, ki se bo v Alsozcolci na severu države ukvarjalo z reciklažo baterij za električne avtomobile. V prvi fazi bodo v projekt vložili 25 milijonov evrov.

Kot je pretekli teden sporočil izvršni direktor Andrade Peter Tibaut, bo novoustanovljeno podjetje v Alsozcolci v okolici Miskolca, v neposredni bližini nastajajočega centra velikih tovarn baterij v Debrecenu, zaposlilo 70 tehnoloških strokovnjakov, v letu 2024 pa do 200.

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je potrdil, da bodo Madžari k projektu primaknili 4,7 milijarde forintov, kar je približno polovica načrtovane prve investicije. Tovarna, vredna deset milijard forintov, bo imela zmogljivosti reciklaže deset tisoč ton baterij letno, je dodal.

Szijjarto je pretekli teden sicer dejal, da Andrada "sledi okoljskim predpisom, ki so štirikrat strožji od tistih, ki veljajo na Madžarskem. Cilj nove tehnologije podjetja, ki so ga ustanovili Slovenci, je po njegovih besedah s krožno proizvodnjo baterij okolje zaščititi pred odpadki.