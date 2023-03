Je rešitev za odpadke v trajnostni embalaži?

Oglasno sporočilo

Ves svet in z njim tudi Slovenija se trenutno spopada s prevelikimi količinami odpadkov. Zelo zgovorni so podatki evropskega statističnega urada Eurostat, ki pravijo, da v slovenskih gospodinjstvih količina odpadne embalaže v zadnjih desetih letih nevarno raste. Leta 2018 je slovensko gospodinjstvo v povprečju proizvedlo 146 kilogramov odpadne embalaže, kar je 11 kilogramov več kot leta 2015 in 50 kilogramov več kot leta 2011.

Embalažo lahko v osnovi razdelimo na vračljivo (za večkratno uporabo) in nevračljivo (uporabimo jo samo enkrat). Embalaža oz. plastika za enkratno uporabo že nekaj let buri duhove, zaradi česar tudi Evropska unija vse bolj krepi svoja prizadevanja za zmanjšanje njene uporabe. Uporaba plastičnih slamic, jedilnega pribora in polistirenskih kozarcev je na primer že prepovedana, tudi pri nas. Od leta 2021 je v Franciji prepovedana tudi plastična embalaža za večino sadja in zelenjave. A kar še vedno prevečkrat ostane spregledano, je to, da je embalaža v večini primerov tudi neustrezne velikosti. Pomislite, kdaj ste nazadnje nekaj naročili prek spleta? V kakšni embalaži je prispelo naročilo? Je bila škatla prevelika za izdelek? Je bilo v škatli tudi polnilo? Vse to predstavlja odvečno embalažo, ki na dolgi rok ogroža naš planet.

Precej zgovoren je podatek, da se zgolj zaradi prevelike embalaže v Evropi letno prepelje več kot 70 milijonov kubičnih metrov zraka, kar negativno vpliva na gospodarstvo in okolje. Zmanjševanje količine odpadne embalaže in prehod na bolj trajnostne prakse vključuje tudi spodbujanje krožnega gospodarstva, uporabo embalaže iz obnovljivih virov ter zmanjševanje količine zraka, ki se prepelje zaradi neustrezne embalaže.

V podjetju DS Smith, ki je vodilno evropsko embalažno podjetje, s samostojnim podjetjem v Sloveniji so v sodelovanju z mednarodno agencijo za tržne raziskave OnePoll in podjetjem za tržne raziskave Ipsos leta 2022 izvedli raziskavo, s katero so ugotovili, da kar 92 odstotkov podjetij, ki se ukvarjajo z elektronskim poslovanjem (t. i. e-commerce), embalaže ne prilagodi na način, da bi se prilegala izdelku.

Še več, ugotovili so, da želi kar 85 odstotkov evropskih potrošnikov kupiti izdelke brez odvečnih materialov, 29 odstotkov pa jih je prenehalo kupovati določeno blagovno znamko, pri čemer so kot razlog navedli netrajnostno embalažo. Ko se srečajo s škatlo s preveč embalaže, 30 odstotkov potrošnikov pravi, da so zaradi tega razočarani nad maloprodajno blagovno znamko.

Odvečni material ni poceni

Odvečni materiali, kot je karton, trenutno evropska podjetja stanejo kar 47,8 milijona evrov na leto in povzročajo velike količine odvečnih embalažnih materialov – v Evropi je kar 148.757 ton odvečnega kartona, 437 milijonov kvadratnih metrov odvečnega lepilnega traku in 68 milijonov kubičnih metrov odvečnih polnil. V DS Smithu v Posavju pravijo, da se v podjetju ves čas trudijo delovati v dobro okolja, ob tem pa ugotavljajo, da so tudi potrošniki sami postali bolj dovzetni za trud podjetij pri skrbi za okolje. "Potrošniki želijo manj embalaže. Surovine so dražje kot kadarkoli prej in koristi za okolje so pomembne, zato je čas, da iz spletnega nakupovanja odstranimo zrak. Odpadni materiali niso naključje, odpadki nastanejo zaradi napačnih odločitev v fazi oblikovanja. Vloga oblikovanja pri varovanju našega planeta je neprecenljiva – moramo sprejeti pristop krožnega oblikovanja, oblikovati brez odpadkov in material čim dlje ohranjati v uporabi," je ob tem povedal Stefano Rossi, generalni direktor podjetja DS Smith Packaging.

Ko govorimo o embalaži izdelkov, bi osredotočenje na zmanjšanje odpadkov in zmanjšanje ogljičnega odtisa moralo postati družbeni cilj, so prepričani v DS Smith Slovenija, kjer postrežejo z zanimivo raziskavo iz Češke: na Češkem je 21 % ljudi, ki so sodelovali v raziskavi, izjavilo, da doživljajo frustracijo, ko imajo opravka z odvečno, preveliko embalažo. Produkt potratnega upravljanja s prostorom pomeni skoraj deset tisoč ton presežnega ogljikovega dioksida na leto samo na Češkem. "To je tudi za nas rdeči alarm," so prepričani v podjetju, kjer veliko investirajo v inovativne pristope za oblikovanje embalaže. Ena izmed njihovih ključnih strategij je na primer embalaža, ki zagotavlja optimalno zaščito izdelka ob čim manjši količini materiala. To dosežejo s prilagodljivimi rešitvami, ki se prilegajo različnim oblikam in velikostim izdelkov, kar zmanjšuje odpadni prostor in omogoča boljše izkoriščanje prostora pri prevozu. Za vsakega naročnika optimizirajo kartonsko embalažo v različnih oblikah in velikostih.

Med inovativnimi embalažnimi rešitvami podjetja lahko izpostavimo posebno ovojnico za e-commerce, namenjeno pakiranju oblačil, ki ima pri izdelavi kar 77 % manjši ogljični odtis, za izdelavo se porabi kar 68 % manj materiala, postopek pakiranja oblačil pa je s prilagodljivo obliko do 52 % hitrejši.

Do leta 2050 v morju več odpadkov kot rib

Če je v embalaži za neki izdelek uporabljenih več materialov, kot so na primer problematična plastična polnila, je zato večja možnost, da ti materiali dodatno škodijo okolju. Po napovedi fundacije Ellen MacArthur, s katero tesno sodeluje tudi DS Smith, bo do leta 2050 v morju več plastičnih odpadkov kot rib, če industrija ne bo ukrepala. Zato je ključno ne le izobraževanje podjetij, temveč tudi potrošnikov. Potrošnik je namreč tisti, ki lahko zahteva spremembo, in podjetje se bo tej zahtevi prilagodilo. Živimo v svetu, kjer skrb za okolje prihaja med prioritete na vseh ravneh življenja, zato je edino prav, da temu sledimo vsi.

Embalažna industrija ima torej velik pomen in ne nazadnje nosi tudi odgovornost, da inovacije ne skrbijo le za optimalno prileganje pošiljkam, pač pa tudi za nadomeščanje plastike. Zaveze k zmanjšanju uporabe plastike in ogljičnega odtisa ter iskanje trajnostnih alternativ za zmanjšanje negativnega vpliva plastike na okolje so nujni in nosijo tudi pomembno sporočilo za potrošnike in preostala podjetja v industriji. Naši viri niso neskončni in ljudje se moramo naučiti odgovorno in učinkovito upravljati z njimi. Ne nazadnje nam pri vsem tem lahko pomaga bliskovit razvoj tehnologije, ki v embalažni industriji omogoča maksimalno izrabo recikliranih materialov za proizvodnjo embalaže.

Prihodnost je v popolnoma reciklirani papirni embalaži

V DS Smithu zato ves čas razvijajo različne vrste kartonske embalaže, ki nadomeščajo plastične komponente, kot so plastične nosilke za pijače, plastični zavitki, plastični pladnji in posode, v zadnjem času pa je zelo v porastu tudi zamenjava stiropornih insertov, ki varujejo izdelke v škatlah, s kartonskimi embalažnimi rešitvami. S projekti zamenjave odvečne in škodljive plastike prehajamo na bolj trajnostne embalažne materiale, ki imajo manjši vpliv na okolje, hkrati pa ohranjajo kakovost in funkcionalnost embalaže, kar pa je tako za podjetje kot tudi kupca najpomembnejše. Prihodnost je torej reciklirano papirnata.

Podjetje DS Smith Slovenija je prejelo številna priznanja za svoje uspešno poslovanje in trajnostne prakse, ponašajo pa se tudi s številnimi certifikati, ki potrjujejo kakovost in trajnost njihovih izdelkov. Podjetje DS Smith Slovenija je tudi eden vodilnih akterjev na področju inovacij in trajnostnega poslovanja. Ponaša se tudi z visoko stopnjo inovativnosti ter z delavnicami za stranke v PackRight centru v Brestanici, ki je namenjen raziskavam in razvoju trajnostnih embalažnih rešitev ter sodelovanju s strankami in drugimi partnerji, kar trgu in podjetju prinaša dodano vrednost. Aktivnosti ekipe oblikovalcev so bile prepoznane v celotni regiji DS Smith Vzhodne Evrope, saj so prejeli najvišjo nagrado za ustvarjalnost in inovativnost – Pack Right Excellence Award –, poleg tega je oblikovalec leta v regiji postal član slovenske ekipe.

