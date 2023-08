Svet je presegel letno porabo naravnih virov v sedmih mesecih!

Oglasno sporočilo

Foto: Plastika Skaza

Največji delež težav predstavlja neučinkovita poraba osebnega prometa. Zato vas pozivamo, da se pridružite spremembi in prevozne poti delite z drugimi, saj lahko skupaj znatno zmanjšamo naš ogljični odtis.

Zavedamo se tudi, da stare energetsko neučinkovite stavbe predstavljajo velik izziv. S tem namenom si prizadevajmo za učinkovitejše in trajnostne rešitve.

Plastična embalaža je najhitreje rastoč segment v embalažni industriji, saj je njen obseg stalno narašča, samo v Evropi vsako leto ustvarimo 30 milijonov ton plastike. Vrednost skupne porabe plastične embalaže je predlani dosegla 377 milijard dolarjev.

Raziskave kažejo, da se količina proizvedene plastike vsako leto povečuje in do leta 2050 bi lahko presegla količino rib v morjih, če ne ukrepamo takoj. Recikliranje plastike je ključnega pomena za zmanjšanje tega drastičnega vpliva na okolje.

Napovedi kažejo, da bo do leta 2030 potrebno reciklirati vso plastiko, čeprav danes le slaba desetina plastike na svetovni ravni konča v reciklaži. V tem kontekstu ima podjetje Skaza, s svojim vplivom na globalnem trgu, pomembno vlogo pri zmanjševanju tega trenda ter spodbujanju ljudi in podjetij k uporabi plastičnih izdelkov z manjšim vplivom na okolje.

Skaza je družinsko podjetje iz Velenja in sodi med 1000 najbolj navdihujočih podjetij na svetu. Trajnost je ena naših temeljnih vrednot. Zato je ena izmed naših ključnih usmeritev stalno povečevanje uporabe okolju prijaznejših materialov. Leta 2022 je Skaza nabavila 4.976.114,2 kg plastičnih materialov, pri čemer je 43,1 % predstavljalo reciklirane materiale, kar je 2,5 % več kot v prejšnjem letu. Hkrati je podjetje v istem letu uspelo ponovno uporabiti 1.031.745 kg recikliranih materialov.

Naša narava je v nevarnosti, saj gozdovi in oceani ne morejo več absorbirati toliko ogljikovega dioksida, kot ga proizvajamo. Vse pogostejši ekstremni vremenski pojavi, kot so vročinski valovi, požari, poplave in suše, nas opozarjajo, da so posledice okoljskega dolga realne in vse bolj grozeče. Okoljski dolg ni le številka, temveč klic k ukrepanju zaradi podnebnih sprememb in omejenih virov.

Zdaj je čas, da se združimo in skupaj gradimo trajnostno prihodnost. Vabljeni, da se nam pridružite in skupaj lahko igramo za zmago za okolje, saj lahko vsak od nas naredi razliko.

Uporabljajte izdelke iz reciklirane ali biosnovane plastike in uveljavljajte kroženje bioloških odpadkov s kompostiranjem! Vsako dejanje šteje. Vsak nakup je pomemben korak k spremembi. Uveljavite svojo moč in kupujte odgovorno. Ustvarjajmo trajnost na vsakem koraku!

Spoznajte naše trajnostne junake tukaj: bokashiorganko.si Reciklirajte in spoštujte življenje, narava vam lahko povrne vse, kar ji dajete.

Naročnik oglasnega sporočila je PLASTIKA SKAZA.