Prvi trajnostni junak med slovenskimi podjetji je tukaj – iščemo naslednjega!

Foto: Plastika Skaza

"V letošnjem letu smo spodbudili trajnostno preobrazbo podjetij v Sloveniji, saj se zavedamo, da je v poslovnem DNK načeloma sicer že zapisano pravilno ravnanje z odpadno embalažo, steklom in papirjem, pogosto pa se pozablja na organske odpadke, ki v podjetjih romajo v koš za mešane smeti in nato gnijejo na odlagališčih," pravi dr. Jelena Rašula, vodja trženja v Skazi.

Zavedajoč se, da hrano lahko spremenijo v dragoceno surovino, podjetje Endava, vodilni ponudnik IT-storitev v regiji, stopa v ospredje kot pionir spodbujanja odgovornega ravnanja z biološkimi odpadki med svojimi zaposlenimi. "Verjamemo, da s svojim vedenjem tako na delovnem mestu kot doma soustvarjamo rešitve za podnebne spremembe," pravi Maja Brajković, direktorica poslovne enote Endava Slovenija. V novih pisarnah, v katere so se pred kratkim preselili, namensko niso namestili navadnih košev za biološke odpadke, kar je sprožilo val vprašanj med zaposlenimi o tem, kje so in kaj zdaj storiti z biološkimi odpadki. V odgovor so jih presenetili z namestitvijo rešitev za kompostiranje in izobraževanjem o pravilnem načinu ravnanja z ostanki hrane.

Vsako leto se v Sloveniji nabere neverjetnih 328 tisoč ton bioloških odpadkov, kar pomeni približno 140 kilogramov smeti na prebivalca. To ni samo obremenitev za okolje, ampak tudi vir toplogrednih plinov, ki so kar 25-krat močnejši od ogljikovega dioksida. Vendar ti odpadki pravzaprav nosijo potencial, ki ga lahko izkoristimo v svojo korist, kar bo preizkusila Endava v Sloveniji v pilotnem projektu. "Želimo si, da bi našemu projektu sledilo čim več podjetij, saj gre za skupno vizijo, da pritegnemo vsa slovenska podjetja k temu gibanju in pripomoremo k ohranitvi našega planeta," razloži Maja Brajković.

Skaza je danes na dogodku predstavila inovativen koncept za ravnanje z biološkimi odpadki. V Endavi bodo uporabljali dnevne posode Organko Daily, ki so bile letos nagrajene z nagrado red dot za kakovost in dizajn. V te posode bodo odlagali biološke odpadke, nato pa jih praznili v inovativne kompostnike Bokashi Organko. S tem postopkom bodo ustvarjali prvovrstno osnovo za kompost in fermentacijsko tekočino, ki lahko služi kot organsko gnojilo ali naravno čistilo za odtoke.

Foto: Plastika Skaza

Dr. Jelena Rašula je poudarila: "Pripravljenost, da podjetje spremeni način ravnanja z ostanki hrane, je za nas izkaz prave trajnostne naravnanosti. Ne samo, da bodo v Endavi izobrazili zaposlene o tem, kako pravilno ločevati in odlagati organske odpadke, ampak bodo tudi poskrbeli za to, da pridobljena fermentirana masa konča na vrtovih ali na kompostnih kupih njihovih zaposlenih. Vsi skupaj se zavedamo, da je kompostiranje bokashi z mikroorganizmi edinstveno po tem, da prepreči gnitje hrane ter v organski snovi zadrži veliko več hranil v primerjavi s tradicionalnim kompostiranjem. Zato je glavni cilj našega sodelovanja skleniti krog pridelave in porabe hrane ter vrniti zemlji to, kar je za nas ustvarila."

Foto: Plastika Skaza

Obe podjetji sta ob koncu poudarili, da bodo zaposleni produkte, ki bodo nastali s kompostiranjem bokashi, uporabili na svojih vrtovih za rast rastlin in da bodo zadovoljni z izboljšanjem kakovosti svojih pridelkov. Prav tako se bodo zaposleni povezali v ekološko skupnost, ki bo z enim korakom delala dobro za okolje in zanje. Želja je, da s tem projektom Plastika Skaza ustvari gibanje tudi med preostalimi slovenskimi podjetji.

Kdo bo torej naslednji trajnostni junak? Ne odlašajte več, sprejmite ključen korak k bolj trajnostni prihodnosti tudi v vašem podjetju. Stopite iz cone brezbrižnosti in udobja ter se pridružite novodobnemu gibanju pri preobrazbi organskih odpadkov v uporabne surovine. Pridružite se iniciativi podjetja Plastika Skaza, privoščite si biti vodilni na področju trajnosti in prispevajte k pozitivnemu vplivu na okolje.

