Bo Melania morala Donalda Trumpa obiskovati v zaporu?

Donald Trump bi lahko bil zaradi kaznivih dejanj, ki mu jih očita posebni tožilec Jack Smith, obsojen na dolgoletno zaporno kazen. Teoretično celo na 400 let. Foto: AP Photo/Patrick Semansky

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump, ki je za prihodnje leto napovedal nov naskok na Belo hišo, se sooča s hudimi obtožbami glede svojega ravnanja z zaupnimi dokumenti. Celo nekateri njegovi nekdanji sodelavci ugotavljajo, da so obtožbe dobro podkrepljene in da je Trump v velikih težavah. Ima Trump sploh še kakšne možnosti, da se izvije iz težav?

Obtožnica, s katero se je Donald Trump v torek soočil na sodišču v Miamiju, mu v 37 točkah očita kazniva dejanja, povezana z zaupnimi dokumenti, ki jih je leta 2021 odnesel iz Bele hiše in jih ni hotel izročiti Nacionalnemu arhivu. Tožilci, ki jih vodi posebni tožilec zveznega pravosodnega ministrstva Jack Smith, trdijo, da je s tem ogrozil varnost države, vojakov in zaupnih virov.

Teoretično je lahko Trump obsojen na 400 let zapora

Nekdanji predsednik se je izrekel za nedolžnega v vseh točkah obtožnice, ki njemu in njegovemu osebnemu pomočniku Waltu Nauti med drugim očita namerno zadrževanje informacij o nacionalni obrambi, kršenja zakona o vohunjenju, zaroto, oviranje pravice in lažne izjave. Če bo Trump na koncu spoznan za krivega, je lahko teoretično obsojen celo na 400 let zapora.

Najbolj pikanten del obtožnice je zapis izjav Trumpovega odvetnika Evana Corcorana. V njem ta opisuje, kako ga je njegova stranka pozvala, naj laže uradnikom ministrstva za pravosodje in poskrbi, da dokumenti izginejo. Corcoran bo verjetno postal ključna priča tožilstva na sojenju Trumpu, piše švicarski medij whatson.ch.

Osupli Trumpovi nekdanji sodelavci

Obtožbe so tako obremenjujoče, da nad Trumpom zmajujejo z glavo tudi nekateri njegovi tesni sodelavci. "Tudi če je le polovica gradiva v njegovi obtožnici resnična, je Trump 'pečen'. To je zelo podrobna obtožnica in je zelo, zelo obremenjujoča," je na primer za Fox News povedal nekdanji Trumpov pravosodni minister Bill Barr.

Trump in njegov osebni pomočnik Walt Nauta (levo od Trumpa). Foto: Guliverimage

Alan Dershowitz, nekdanji profesor prava na Harvardu, ki je Trumpa večkrat javno vzel v bran v svojih izjavah za Fox News, je za Wall Street Journal komentiral, da je "gospod Smith (Jack Smith, op. p.) predstavil veliko bolj prepričljiv primer, kot so mnogi opazovalci, vključno z mano, pričakovali".

Kot piše whatson.ch, Trumpov nekdanji odvetnik v Beli hiši Ty Cobb svojega nekdanjega šefa že vidi za zapahi, Jonathan Turley, še en profesor prava, ki je naklonjen Trumpu, pa pravi: "Ostaja skrivnost, zakaj je (Trump, op. p.) zavrnil vračilo dokumentov."

Trumpova razlaga zakona o predsedniških dokumentih

Katere dokumente mora odhajajoči predsednik ZDA hraniti in katere izročiti Nacionalnemu arhivu, ureja Zakon o predsedniških dokumentih iz leta 1978. Trump trdi, da ga ta zakon pooblašča, da po lastni presoji hrani dokumente v svoji posesti. To ne drži, piše zgoraj omenjeni švicarski medij. Zakon namreč le narekuje, kako in kdaj lahko odhajajoči predsednik loči svoje osebne od uradnih dokumentov.

Ta proces ločevanje dokumentov se mora začeti že, ko je predsednik še v Beli hiši. Nacionalni arhiv in ministrstvo za pravosodje sta poleg tega Trumpu dala več kot dovolj časa, da vrne nezakonito odvzete dokumente, ki med drugim vsebujejo strogo tajne podatke.

Bo Trump skušal čim bolj zavleči sojenje?

Trump se po pisanju watson.ch skuša iz težav izviti z več taktikami. Prva taktika je, da bo skušal čim bolj upočasniti sodni postopek proti njemu ter ga zavleči do predsedniških volitev, ki bodo v ZDA novembra prihodnje leto. Če bo takrat v Belo hišo izvoljen Trump ali morda kakšen drug republikanec, na primer floridski guverner Ron DeSantis, se bo sojenje po predvidevanju ustavilo.

Aileen Cannon je zvezna sodnica v južni Floridi postala julija 2020. Foto: Guliverimage

Sreča v nesreči za Trumpa je, da je bila za sodnico na sojenju izbrana Aileen Cannon. To je za zveznico sodnico v južni Floridi imenoval prav Trump.

Cannonova je v preteklosti že skušala pomagati Trumpu, in sicer tako, da je skušala po preiskavi Trumpove rezidence v Mar-a-Lagu zavleči postopek proti nekdanjemu predsedniku, a je prizivno sodišče pozneje razveljavilo njeno odločitev. Bo pa Cannonova pod budnim drobnogledom medijev in svojih pravnih kolegov ter lahko v primeru očitnega zavlačevanja računa na zahteve, da ji odvzamejo primer.

Trumpovo primerjanje s Clintonovo in Bidnom

Druga Trumpova taktika je, da se izgovarja na Hillary Clinton in Joeja Bidna, pri katerih so tudi našli dokumente, ki jih ne bi smela imeti. Kot piše watson.ch, je Clintonova kot nekdanja ameriška zunanja res uporabila zasebni strežnik za nekaj svoje elektronske pošte, vendar je za razliko od Trumpa ravnala malomarno in nenamerno, zaradi česar je FBI opustil primer proti njej.

Še na bolj trhlih nogah naj bi bilo Trumpovo enačenje njegovega primera z Bidnovim primerom. Trump nenehno ponavlja, da je Biden hranil 1.850 škatel dokumentov, ki jih ne bi smel. V Bidnovi garaži so res našli dokumente, ki sodijo v Nacionalni arhiv. Ta primer preiskuje drugi posebni tožilec.

So pa dokumenti, ki so jih našli v Bidnovi garaži, še iz časov, ko je bil Biden senator, zato zanje ne velja zgoraj omenjeni zakon o predsedniških dokumentih.

Trump se skuša predstavit kot žrtev t.i. globoke države

Trump seveda skuša spodbuditi množično podporo svojih privržencev z besedami, da je žrtev politične zarote. Predstaviti se hoče kot mučenik, ki ga skuša uničiti zlovešča globoka države. Svojim podpornikom tudi obljublja, da bo po svoji zmagi na predsedniških volitvah "uničil globoko državo".