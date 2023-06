Trump: Priča smo najzlobnejši zlorabi oblasti v zgodovini naše države

"Danes smo bili priča najzlobnejši in najgrozljivejši zlorabi oblasti v zgodovini naše države. Zelo žalostno je bilo to gledati," je dejal v svojem golf klubu v Bedminstru v New Jerseyju, kjer ga je po vrnitvi s sodišča pričakalo več sto podpornikov. Branil je svoja pooblastila, da dokumentom odvzame oznako zaupno, in zatrdil, da so številni njegovi predhodniki ravnali enako.

"Pokvarjen predsednik je dal svojega glavnega političnega nasprotnika aretirati na podlagi lažnih in izmišljenih obtožb, katerih bi bili krivi on in številni drugi predsedniki, in to sredi predsedniških volitev, ki jih hudo izgublja," je še zatrdil na odru, obdanem z ameriškimi zastavami.

Izrekel se je za nedolžnega v vseh točkah obtožnice

Kot že pred tem je znova napovedal, da bo v primeru zmage na volitvah, ki bodo prihodnje leto, imenoval posebnega tožilca za preiskavo sedanjega ameriškega predsednika Bidna. Temu je dodal še niz obtožb in žaljivk na račun pravosodnega ministrstva in posebnega tožilca Jacka Smitha, ki vodi preiskavo v zvezi z zaupnimi dokumenti.

Obtožnica, s katero se je Trump v torek zvečer soočil na sodišču v Miamiju, mu v 37 točkah očita kazniva dejanja, povezana z zaupnimi dokumenti, ki jih je leta 2021 odnesel iz Bele hiše in jih ni hotel vrniti Nacionalnemu arhivu. Tožilci trdijo, da je s tem ogrozil varnost države, vojakov in zaupnih virov. Izrekel se je za nedolžnega v vseh točkah obtožnice.