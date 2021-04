Bitcoin grozi kitajskim klimatskim načrtom iz pariškega sporazuma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajski predsednik Xi Jinping je leta 2016 ob podpisu pariškega podnebnega sporazuma obljubil, da bo država vrh onesnaženja dosegla leta 2030, do leta 2060 pa naj bi postala ogljično nevtralna.

Poraba energije in z njo povezane emisije ogljika zaradi rudarjenja kriptovalute bitcoin bosta močno ogrozila načrte Kitajske po bolj zeleni prihodnosti, poroča Bloomberg. Kitajska, kjer se odvija kar 75 odstotkov vseh rudarskih operacij bitcoina na svetu, bo leta 2024 za podporo decentralizirani kripotvaluti porabila kar 297 teravatnih ur in proizvedla 130 milijonov ton emisij. Za primerjavo, če se bodo trendi nadaljevali, bo leta 2024 Italija manjši porabnik energije kot kitajski rudarji bitcoina, količina proizvedenih količin okolju neprijaznih emisij pa bo večja v primerjavi s količino ogljika, ki ga bo proizvedla Nizozemska.

Bitcoin je tako postal velika grožnja načrtom Kitajske o zmanjšanju onesnaženja, čemur se je azijska velikanka zavezala v pariškem podnebnem sporazumu leta 2016. Kitajski predsednik Xi Jinping je takrat obljubil, da bo država vrh onesnaženja dosegla leta 2030, do leta 2060 pa naj bi postala ogljično nevtralna.

Regulativa kot odgovor?

Edina rešitev na kratek rok je uvedba regulative s strani države za podjetja in posameznike, ki rudarijo kripotvaluto, poroča Bloomberg. Rudarjenje bitcoina je na Kitajskem tako razširjeno zaradi poceni elektrike in ker kot industrija uradno ne obstaja. In posledično oblasti nimajo na voljo ukrepov, ki veljajo za ostale sektorje industrije. Če se bo Kitajska glede na njeno trenutno veljavno zakonodajo odločila ukrepati, bo najverjetneje za začetek rudarjenje bitcoina postalo samostojna industrija.