Biden podpisal zakon o zaščiti porok istospolnih parov

Biden in demokrati so sklenili, da bodo po dogajanju glede pravice do splava skušali zaščititi vsaj istospolne poroke, in predstavniški dom je predlog sprejel hitro.

Biden in demokrati so sklenili, da bodo po dogajanju glede pravice do splava skušali zaščititi vsaj istospolne poroke, in predstavniški dom je predlog sprejel hitro. Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek na slovesnosti v Beli hiši podpisal zakon o spoštovanju zakonske zveze, ki ščiti pravico porok med pari istega spola in različnih ras. Zakon je bil sprejet zaradi grožnje, da bi konservativna večina vrhovnega sodišča ti pravici ukinila, podobno kot je junija odpravila pravico do splava.

Biden je po potrditvi predloga zakona v obeh domovih ameriškega kongresa dejal, da so zakonodajalci povrnili določeno mero varnosti milijonom poročenih parov in družin. "Glavno sporočilo zakona in ljubezni, ki jo brani, je, da zadaja udarec sovraštvu v vseh oblikah," je dejal.

Po Bidnovih besedah gre pri poroki samo za to, koga imaš rad. "Zakon zahteva, da se poroke med pari istega spola in pari različnih ras priznajo v vsaki zvezni državi," je spomnil predsednik ZDA in se zahvalil vsem, ki so si prizadevali za uspeh tega zakona.

Pravica do porok med istospolnimi pari je imela v ZDA dolg razvoj

Leta 1996, ko je poroke med istospolnimi po Gallupovi raziskavi podpiralo le 27 odstotkov Američanov, je demokratski predsednik Bill Clinton podpisal zakon o zaščiti poroke, ki je zakonsko zvezo opredeljeval kot zvezo med moškim in žensko. Zveznim državam sicer ni prepovedal poročanja istospolnih parov, dovolil pa je, da ne priznavajo takšnih porok iz drugih držav.

Leta 2004 je George Bush mlajši osvojil drugi predsedniški mandat na volitvah tudi zaradi nasprotovanja večine Američanov istospolnim porokam. Odnos se je z leti spreminjal v korist homoseksualcem. Takrat podpredsednik Biden je leta 2012 izjavil, da Obamova vlada podpira istospolne poroke, nakar jih je podprl tudi Obama. Leta 2013 je vrhovno sodišče ZDA ugotovilo, da je bil Clintonov zakon iz leta 1996 neustaven, leta 2015 pa je s tesnim rezultatom − pet proti štiri − istospolnim parom zagotovilo pravico do porok.

Donald Trump je kot predsednik na vrhovno sodišče postavil tri konservativce, s čimer je svetovni nazor, ki nasprotuje splavu, tam dobil večino s šest proti tri. Ta je potem junija odpravila odločitev vrhovnega sodišča izpred pol stoletja, ki je ženskam zagotovila pravico do splava. Po novem lahko o tem spet odločajo zvezne države po svoje.

Konservativni sodnik Clarence Thomas je omenil, da bi lahko prevetrili tudi odločitev iz leta 2015 in glede na utemeljitev iz odločitve proti splavu bi lahko konservativci odpravili tudi pravico do porok med pari različnih ras.

Biden in demokrati so sklenili, da bodo po dogajanju glede pravice do splava skušali zaščititi vsaj istospolne poroke, in predstavniški dom je predlog sprejel hitro, senat pa po vmesnih volitvah, ko so predlog oblikovali tako, da je dobil tudi podporo 12 republikancev. Predstavniški dom je potem 8. decembra potrdil senatni predlog in to poleg demokratov tudi s podporo 39 republikancev.