Biden obljubil Zelenskemu, da bo v vojni z Rusijo zmagala Ukrajina

Volodimir Zelenski je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odgovoril, da Ukrajina globoko ceni podporo ZDA. Ukrajinski predsednik pred novembrskimi predsedniškimi volitvami poskuša prepričati Washington, naj Kijevu odobri uporabo ameriškega orožja dolgega dosega tudi za napade v Rusiji.

Joe Biden je danes pred obiskom Zelenskega v Beli hiši Ukrajini obljubil 7,9 milijarde dolarjev vojaške pomoči. Za okrepitev ukrajinskih sposobnosti za napade dolgega dosega bodo ZDA Ukrajini zagotovile tudi dodaten sistem zračne obrambe patriot, rakete patriot in dodatno urjenje ukrajinskih sil za uporabo lovskih letal F-16.

"To pomoč bomo uporabili na najučinkovitejši in najpreglednejši način za dosego našega glavnega skupnega cilja: zmagovite Ukrajine, pravičnega in trajnega miru ter čezatlantske varnosti," je objavil Zelenski na družbenih omrežjih.

Ameriški predsednik je v današnji izjavi napovedal še srečanje ukrajinskih zaveznic v Nemčiji v oktobru. Na ravni voditeljev bodo poskušali uskladiti prizadevanja za podporo Ukrajini pri njeni obrambi pred rusko agresijo. Z Zelenskim naj bi se po napovedih danes v Beli hiši ločeno sešla tudi kandidatka demokratov na predsedniških volitvah Kamala Harris.