Berlusconi še ni zapustil bolnišnice, njegov zdravnik miri javnost

"Bivanje Silvia Berlusconija v bolnišnici še traja, splošna klinična slika je tolažilna," je pojasnil osebni zdravnik nekdanjega italijanskega premierja Alberto Zangrillo. Berlusconija so na kliniko San Raffaele v bližini Milana sprejeli v četrtek pred dvema tednoma, Zangrillo pa je javnosti vseskozi zagotavljal, da se zdravstveno stanje predsednika stranke Naprej Italija izboljšuje.

Tajani: Ker je lev, bo premagal tudi to bolezen

Druge podrobnosti o zdravstvenem stanju 83-letnega italijanskega politika in poslovneža, pri katerem so okužbo potrdili po zaključku počitnic, niso znane. V javnosti se občasno oglasijo le njegovi strankarski kolegi in podporniki, ki vsi v en glas poudarjajo, da bo Berlusconi premagal bolezen covid-19. "Na žalost ga je napadel covid-19, a ker je lev, bo premagal tudi to bolezen," je dejal nekdanji predsednik Evropskega parlamenta in podpredsednik stranke Naprej Italija Antonio Tajani.