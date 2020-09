Berlusconi še vedno v bolnišnici, to je povedal njegov zdravnik

"Silvio Berlusconi je po diagnozi pljučnice, ki je povezana z okužbo z novim koronavirusom, že četrti dan na zdravljenju. Njegovo zdravstveno stanje se izboljšuje," je sporočil Berlusconijev osebni zdravnik Alberto Zangrillo. Italijanski mediji poročajo, da se pred in v bolnišnici San Raffaele v bližini Milana zbirajo privrženci nekdanjega italijanskega premierja in predsednika stranke Forza Italia (sl. Naprej Italija), ki so izobesili tudi več transparentov v podporo Berlusconiju.

Pozitiven bris so mu odvzeli med počitnicami na Sardiniji

Pozitiven bris na novi koronavirus so Berlusconiju odvzeli med počitnicami na Sardiniji, kjer se je nekdanji italijanski premier družil tudi s poslovnežem Flaviem Briatorejem, ki je bil prav tako pozitiven na novi virus. Italijanski mediji so v četrtek poročali, da so bili na testiranjih na novi koronavirus pozitivni tudi Berlusconijeva partnerka, 30-letna Marta Fascina, ter dva od njegovih petih otrok, in sicer 31-letni Luigi in 36-letna Eleonora.

Pozitiven bris na novi koronavirus so Berlusconiju odvzeli med počitnicami na Sardiniji, kjer se je nekdanji italijanski premier družil tudi s poslovnežem Flaviem Briatorejem, ki je bil prav tako pozitiven na novi virus. Foto: Reuters

Danes je v italijanski javnosti odjeknila novica, da je na novi koronavirus pozitivna tudi Berlusconijeva 54-letna hčerka Marina, ki je trenutno v samoizolaciji. Okužbo z novim virusom so pri predsednici uprave družb Fininvest in Mondadori po več testih potrdili minuli konec tedna.