Berlusconijevo zdravstveno stanje se še naprej izboljšuje

Vsi klinični parametri bolnika so zadovoljivi, je sporočil osebni zdravnik Silvia Berlusconija Alberto Zangrillo. Da je okužen z novim koronavirusom, je 83-letni politik, ki je italijansko vlado vodil štirikrat, potrdil v sredo. V četrtek so ga zaradi pljučnice prepeljali na zdravljenje v bolnišnico blizu Milana.

Z novim virusom okuženih več članov družine Berlusconi

Okužbo so pri Berlusconiju potrdili po vrnitvi z dopusta na Sardiniji. S koronavirusom so se okužili tudi njegova 36-letna hčerka Barbara, njegov 31-letni sin Luigi in njegova življenjska partnerka Marta Fascina. Po sprva negativnem izvidu so okužbo po novem potrdili tudi pri njegovi najstarejši hčerki, 54-letni Marini Berlusconi, poroča STA.