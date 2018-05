Berlinske ulice v znamenju protesta skrajne desnice in njenih nasprotnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na berlinske ulice se je danes podalo več tisoč nasprotnikov rasizma, zagovornikov leve politične opcije in ljubiteljev techno glasbe, ki želijo s svojim zbiranjem nasprotovati zborovanju, h kateremu je pozvala skrajno desna nemška politična stranka AfD. Ta s protestom izkazuje nestrinjanje z vladno migracijsko politiko.

Okoli poldneva se je pred glavno berlinsko železniško postajo zbralo okoli tisoč protestnikov, ki so začeli pohod "Za prihodnost Nemčije", ki naj bi se zaključil pri brandenburških vratih. Ta je namenjen predvsem nasprotovanju nemški migracijski politiki. Med množico so plapolale nemške zastave in modri baloni, ki predstavljajo barve AfD.

''Tako ne moremo nadaljevati''

Pohod predstavlja prvi prikaz moči skrajno desne stranke, potem ko je na zadnjih parlamentarnih volitvah postala največja opozicijska stranka v nemškem bundestagu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Množico naj bi med drugim nagovorila tiskovni predstavnik AfD Jörg Meuthen in njen predsednik Alexander Gauland, ki redno protestirata proti nemški kanclerki Angeli Merkel in njeni migracijski politiki. Obtožujejo jo, da je na vrhuncu begunske krize v Nemčijo spustila znatno število muslimanskih beguncev.

"Danes sem prišel, ker ne moremo tako nadaljevati," je dejal 47-letni član stranke Christian Neubauer. Ob tem je pripomnil, da nemška vlada zapravlja denar za begunce, medtem ko starejši državljani živijo v revščini.

Foto: Reuters

''Ulic ne bomo prepustili AfD''

V AfD so sicer napovedovali, da se bo protesta udeležilo kakih 10.000 podpornikov stranke. Odtlej so organizatorji pričakovanja zmanjšali na 5000 ljudi. Kot je dejal berlinski predstavnik AfD, je veliko ljudi zaradi morebitne stigmatizacije strah javno pokazati svojo podporo stranki, čeprav je ta na parlamentarnih volitvah osvojila skoraj 13 odstotkov vseh glasov.

Približno 3000 nasprotnikov AfD se je prav tako zbralo v nemški prestolnici in združilo pod geslom "Stop sovražnosti". S protidemonstracijam naj bi želeli nasprotniki AfD ovirati in zasenčiti nacionalistični shod.

"Ulic ne bomo prepustili AfD," je dejala Nora Berneis iz skupine Stop sovražnosti, ki vključuje politične stranke, sindikate, študentske organizacije, zagovornike migrantov in civilnodružbene organizacije.

Protidemonstracije je organiziralo približno 100 berlinskih klubov, kjer je v ospredju predvsem techno glasba. "Berlinska klubska kultura je vse, kar nacisti niso," so dejali organizatorji.

Berlinska policija je za ohranjanje miru mobilizirala 2000 policistov, med njimi tudi policiste iz desetih nemških zveznih dežel. Ob tem je tiskovni predstavnik policije Thomas Neuendorf opozoril, da ima vsakdo pravico do zbiranja in demonstracij, vendar se mora ob tem zavedati, da imajo enako pravico tudi drugi.