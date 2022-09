Bela hiša obsodila odločitev sodnice v Arizoni glede splava

"Če bo ta odločitev potrjena, bo zdravstvenim delavcem grozilo do pet let zapora, če bodo izpolnjevali svojo dolžnost oskrbe pacientk. Žrtve posilstva in incesta bodo prisiljene roditi otroke svojih napadalcev, nosečnice z zdravstvenimi težavami pa bodo izpostavljene strašnemu tveganju," je dejala Karine Jean-Pierre.

V središču pozornosti odločitev o skoraj popolni prepovedi splava

Kellie Johnson, sodnica v okrožju Pima v Arizoni, je v petek povzročila razburjenje z odločitvijo o skoraj popolni prepovedi umetne prekinitve nosečnosti, ki je v ZDA vroče politično vprašanje in je tudi pred novembrskimi vmesnimi volitvami znova v središču pozornosti.

Po poročanju več ameriških medijev naj bi z odločitvijo v Arizoni ponovno uveljavili zelo restriktivna zakona iz let 1864 in 1901 – preden so ženske v ZDA dobile volilno pravico in preden se je zvezna država Arizona leta 1912 uradno pridružila ZDA.

Bidnova stranka upa, da bodo uspeli mobilizirati volivce

Sodnica v Arizoni se je v svoji odločitvi oprla na nedavno odločitev konservativnega vrhovnega sodišča, ki je konec junija razveljavilo pravico do splava, ki jo je sodna praksa od leta 1973 enotno zagotavljala po vsem ozemlju ZDA. Več konservativnih ameriških zveznih držav je kmalu po tem uvedlo popolno ali delno prepoved splava.

Demokratska stranka, ki jo vodi predsednik Joe Biden, medtem upa, da bo na novembrskih vmesnih volitvah uspela mobilizirati volivce, da bodo na voliščih ubranili dostop do umetne prekinitve nosečnosti.