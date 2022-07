Biden z izvršnim ukazom za zaščito pravice do splava v ZDA

Ameriški predsednik Joe Biden želi, da kongres uzakoni pravico do splava, dokler pa se to ne bo zgodilo, bo branil dostop do varnega in zakonitega splava.

Ameriški predsednik Joe Biden želi, da kongres uzakoni pravico do splava, dokler pa se to ne bo zgodilo, bo branil dostop do varnega in zakonitega splava. Foto: Reuters

"Vrhovno sodišče je pred dvema tednoma ukinilo ustavno pravico žensk do izbire. Ta odločitev je Američankam odvzela pravico, ki jo je sodišče priznavalo skoraj 50 let. Več milijonov žensk je ostalo brez temeljnih pravic – do zasebnosti, avtonomije, svobode in enakopravnosti – in to bo imelo hude posledice na njihovo zdravje, življenja in dobrobit. Odločitev bo nesorazmerno prizadela temnopolte, revne in ženske na podeželju," je sporočila Bela hiša.

Biden za dostop do varnega in zakonitega splava

Biden želi, da kongres uzakoni pravico do splava, dokler pa se to ne bo zgodilo, bo branil dostop do varnega in zakonitega splava. Zaradi tega je podpisal izvršni ukaz o zaščiti dostopa do storitev za reproduktivno zdravje.

Ukaz ščiti dostop do storitev za reproduktivno zdravje, vključno s splavom in kontracepcijo, ščiti zasebnost pacientk in njihov dostop do informacij, promovira varnost pacientk, zdravnikov in klinik za splave ter usklajuje izvajanje zveznih ukrepov na tem področju.

Ministrstvu za zdravje je naročil, naj zagotovi dostop do zdravil in ambulantnih storitev v skladu z zakonom o nujnem zdravljenju, zaščiti dostop do kontracepcijskih sredstev prek zveznih programov medicare in medicaid, zagotovi dostop do potrebnih informacij in do brezplačne pravne pomoči.

Izvršni ukaz bo pacientke zaščitil pred kršenjem pravice do zasebnosti, kar pomeni, da zdravnikom policiji ne bo treba predajati informacij o morebitnih splavih. Prav tako bo zagotovljena zaščita klinik za splave, med njimi tudi mobilnih, ki jih nameščajo na mejah zveznih držav, kjer je splav prepovedan.

Ukaz ustanavlja tudi posebno koordinacijsko skupino znotraj vlade, ki bo usklajevala odzive agencij zvezne vlade, v njej pa bo tudi pravosodni minister ZDA.

Biden je že prej naročil ministrstvu za zdravje, da finančno podpre klinike za splave in odpre spletno stran za informacije o dostopu do teh klinik. Zvezne uslužbenke imajo zagotovljen plačani dopust, če morajo na splav, ministrstvo za obrambo pa bo v vseh vojaških bazah še naprej zagotavljalo dostop do splava za vojakinje, civilno osebje in družinske člane vojakov v primeru posilstva, incesta ali ogroženega življenja nosečnice.

Bidna demokrati sicer pozivajo, naj gre še korak dlje in odpre vse zvezne zdravstvene ustanove po celotnem ozemlju ZDA za vse ženske, ki želijo opraviti splav.