V ZDA odpravljena zagotovljena pravica do splava

Ameriško vrhovno sodišče je s šestimi glasovi proti trem potrdilo zakon države Misisipi, ki prepoveduje splav po 15. tednu nosečnosti, obenem pa je še s petimi glasovi proti štirim odpravilo pravico do umetne prekinitve nosečnosti, ko je razveljavilo odločitev v primeru Roe proti Wade iz leta 1973. To pomeni, da lahko zvezne države uvajajo prepovedi splava.

Odločitev vrhovnega sodišča je bila pričakovana, potem ko je medij Politico v začetku marca objavil prvi osnutek odločitve o zakonu zvezne države Misisipi proti umetni prekinitvi nosečnosti po 15. tednu, in bo imela v ZDA daljnosežne posledice.

Pred vrhovnim sodiščem so izbruhnili protesti zagovornikov pravic žensk, pričakuje pa se tudi nasilje, zaradi česar so poslopje posebej zavarovali. Okrepilo se je tudi varovanje vrhovnih sodnikov.

Vrhovno sodišče ZDA je leta 1973 sklenilo, da imajo ženske po vsem ozemlju pravico do umetne prekinitve nosečnosti, s čimer je razveljavilo vrsto zakonov posameznih zveznih držav proti splavu.

Od takrat naprej so se nasprotniki splava, ki pravijo, da zagovarjajo pravico nerojenih do življenja, borili za odpravo odločitve v primeru Jane Roe proti teksaškemu okrožju Wade.

Veliko priložnost so dobili po tem, ko je bivši predsednik ZDA Donald Trump imenoval kar tri konservativne vrhovne sodnike, s čimer se je njihova večina povečala na šest proti tri.

Mnenju konservativnih kolegov se je glede zakona Misisipija pridružil tudi predsednik vrhovnega sodišča John Roberts, ki pa se glede samega primera Roe proti Wade oziroma pravice do splava ni opredelil.

Splav je prepovedan v več kot 20 zveznih državah

Umetna prekinitev nosečnosti bo zdaj hitro prepovedana v več kot 20 zveznih državah ZDA. Tudi v nekaterih, danes bolj liberalnih državah, ki so ga prepovedovale pred letom 1973. Prebivalke teh držav bodo morale na splav v države, kjer bo pravica ostala.

Večina Američanov sicer pravico do splava podpira, demokrati pa so z odločitvijo vrhovnega sodišča zdaj dobili pomembno temo, s katero bodo šli novembra na kongresne in druge volitve sredi predsedniškega mandata.

Konservativni sodnik Samuel Alito je zapisal, da sta bili odločitvi v primerih Roe proti Wade in potem Načrtovano starševstvo proti Casey, ki je pravico do splava potrdilo, napačni in ju je bilo treba odpraviti.

"Ustava ne zagotavlja pravice do splava. Pooblastila za regulacijo splava se morajo vrniti k volivcem in njihovim izvoljenim predstavnikom," je zapisal Alito, ki je že v osnutku namignil, da naj si ženske potem izvolijo predstavnike, ki bodo podprli pravico do splava.