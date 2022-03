Na iraško kurdsko prestolnico izstreljenih 12 raket

#BREAKING: Unable to attack #Israel in retaliation of the death of two #IRGC Quds Force officers in #Damascus on Monday, Islamic Revolutionary Guard of Corps of #Iran just carried-out a combined drone/ballistic missile strike at #US Army base in #Erbil Intl airport in #Iraq! pic.twitter.com/pgRzTx370Z — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) March 12, 2022

Protiteroristične sile kurdske regije so sporočile, da je bilo izven Iraka izstreljenih 12 raket, ki so zadele mesto Erbil.

Tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva je dejanje označil za "nezaslišan napad". Dejal je, da ni bil poškodovan noben Američan, prav tako ni bilo škode na objektih ameriške vlade.

Ameriške sile, nameščene v kompleksu mednarodnega letališča Erbil, so bile v preteklosti obstreljene z raketnimi napadi in napadi brezpilotnih letal, za katere ameriški uradniki krivijo oborožene skupine, ki so povezane z Iranom. Takšni napadi se niso zgodili že nekaj mesecev.

BREAKING: Explosions heard in Erbil, the capital of Kurdistan Region of Iraqpic.twitter.com/lZLDFnAWuC — BNO News (@BNONews) March 12, 2022

Nazadnje so bile balistične rakete usmerjene na ameriške sile januarja 2020 v iranskem maščevanju za ZDA. V začetku istega meseca je bil na letališču v Bagdadu ubit iranski vojaški poveljnik Qassema Soleimanija.

Napadalec in vzrok za napad še nista znana

"Zaenkrat ni uradno potrjeno, da bi teh 12 raket izstrelili iz Irana. Uradniki so naročili preiskavo, da bi ugotovili, od kod so te rakete prišle in kaj je bil motiv za napad," je povedal Osama Bin Javaid iz Bagdada.

Irak in sosednja Sirija sta sicer redni prizorišči nasilja med ZDA in Iranom. Šiitske skupine, ki jih podpira Iran, so napadle ameriške sile v obeh državah, Washington pa se je občasno maščeval z zračnimi napadi.

V izraelskem zračnem napadu v Siriji sta bila v ponedeljek ubita dva pripadnika iranske revolucionarne garde (IRGC), so ta teden poročali iranski državni mediji. IRGC je obljubila, da se bo maščevala.

Irak pretresa kronična nestabilnost od poraza skupine ISIL (ISIS) leta 2017 nad ohlapno koalicijo sil, ki jih vodijo Irak, ZDA in Iran.

Od takrat so z Iranom povezane skupine redno napadale ameriška vojaška in diplomatska mesta v Iraku, pravijo ameriški in iraški uradniki. Iran je vpletenost v te napade zanikal.