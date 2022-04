"Babici za prihodnost" sta se v znak protesta prilepili na mizo

Two climate protestors could be charged after they glued themselves to a table during a Dorset council meeting. https://t.co/9sTUDdj5ix — BBC South (@BBCSouthNews) April 19, 2022

Tako imenovani "babici za prihodnost" sta v trenutku, ko je svetnik Weymoutha Louie O'Leary hvalil jedrsko energijo, vstopili v svetniško dvorano, prekinili sejo in se v znak protesta prilepili na njegovo mizo, poroča BBC.

"Združeno kraljestvo mora postati bolj samozadostno"

Svetniki so nameravali na seji razpravljati o predlogu vodilnega svetnika konservativnih strank Spencerja Flowerja, ki je pozval, naj Združeno kraljestvo zagotovi energetsko samozadostnost. Protestniki, ki se borijo za okolje, so se bali, da bi lahko ta poteza privedla do prizanesljivejšega pristopa do uporabe fosilnih goriv in jedrskega načrtovanja v državi. Svetnik Flower je pojasnil, da mora Združeno kraljestvo zaradi odvisnosti od ruskega plina in nafte narediti vse, kar je potrebno, da postane bolj samozadostno.

Protestnici, gospa Lewis in gospa Webster, sta dejali, da je treba ravno nasprotno – prehod na obnovljivo energijo in večja izolacija, s čimer bi zmanjšali potrebo po zanašanju na fosilna goriva.

Nekateri so v znak protesta zapustili sejo

Po incidentu so vse svetnike pozvali, naj zapustijo dvorano, saj naj bi sejo nadaljevali v sosednji sobi. Nekateri so v znak protesta odšli, saj po običajnih pravilih razprave niso mogli izglasovati resolucije. Razprava je bila zato prekinjena.

Ženski sta povedali, da sta članici več okoljevarstvenih organizacij, vendar je bil protest njuna odločitev, saj delujeta pod imenom "babici za prihodnost".