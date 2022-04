Vlada namenila dodatna sredstva v sklad za podnebne spremembe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z danes sprejetimi spremembami odloka o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 se tako namenja dodatnih 15 milijonov evrov za naložbe fizičnih oseb v fotovoltaične elektrarne. Sredstva za te namene iz aktualnega obsega so namreč že pošla, je pojasnil minister Vizjak.

Vlada je na današnji seji zagotovila dodatna sredstva skladu za podnebne spremembe. S tem bo mogoče ponovno objaviti nekatere razpise za naložbe v energetsko učinkovitost, ki so bili zaradi porabe sredstev že zaprti, je povedal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.

V podnebni sklad, iz katerega se financirajo številni ukrepi za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida, trajnostno mobilnost, obnovljive vire in podobno, se na leto steče približno 170 milijonov evrov, nekaj presežka je v njem še iz preteklih let. "Dodatna sredstva smo namenili za tiste ukrepe, kjer se je v zadnjem obdobju izkazalo, da moramo sredstva za spodbude povečati," je na novinarski konferenci po seji vlade povedal Vizjak.

Z danes sprejetimi spremembami odloka o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 se tako namenja dodatnih 15 milijonov evrov za naložbe fizičnih oseb v fotovoltaične elektrarne. Sredstva za te namene iz aktualnega obsega so namreč že pošla, je pojasnil minister.

Lani opazili porast zanimanja za toplotne črpalke in kotle na biomaso

Dodatnih 28 milijonov evrov se namenja tudi za namestitev toplotnih črpalk oz. kotlov na biomaso pri gospodinjstvih in socialno najbolj ranljivih prebivalcih. S tem bo mogoče ponovno odpreti javni poziv za toplotne črpalke in kotle na biomaso, ki je bil zaprt, ker so sredstva pošla. "Letos smo na tem razpisu tudi zaradi energetske krize opazili drastičen porast zanimanja," je dejal Vizjak.

Slovenske železnice bodo iz sklada letos in prihodnje leto prejele dodatnih 53 milijonov evrov – za nadgradnjo železniških prog 23 milijonov evrov, za nakup novih vlakov pa 30 milijonov evrov, je nadaljeval.

Povečale se bodo subvencije za nizkoogljično in odporno gospodarstvo

Za pet milijonov evrov se bodo lahko iz sklada povečale subvencije za investicije v prehod v nizkoogljično, krožno in energetsko odporno gospodarstvo ter za sedem milijonov evrov subvencije za gradnjo skoraj ničenergijskih hiš.

"Odlok sledi trendom v letošnjem letu in bo omogočil objavo dodatnih pozivov ter hkrati odgovarja na aktualne razmere na energetskih trgih," je bil zadovoljen Vizjak. Kot je dodal, se s spremembami odloka program porabe sredstev sklada za podnebne spremembe tudi usklajuje s pred kratkim sprejetimi energetskimi vavčerji za ranljiva gospodinjstva in posameznike v skupni višini 106 milijonov evrov.