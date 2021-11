Podnebne spremembe: Slovenija se dvakrat bolj segreva od svetovnega povprečja #video

Na lestvici uspešnosti boja proti podnebnim spremembam je letos Slovenija dosegla eno mesto višje kot lani, ko smo imeli še slabše rezultate. Kar še vedno jasno kaže, kot pravijo na Umanoteri, na neambicioznost vseh naših politikov v času nujnega podnebnega ukrepanja. "Če pogledamo zadnje podatke, ki smo jih preverjali, še vedno kažejo, da Slovenija nameni več subvencij za fosilne vire energije kot za obnovljive vire energije. Zato tudi ne presenečajo rezultati, ki kažejo to klavrno stanje v Sloveniji," pove Andreja Gnezda iz Umanotere.

V kakšni Sloveniji bomo živeli konec 21. stoletja?

"Posledice podnebnih sprememb v Sloveniji bodo toliko bolj izrazite, Agencija za okolje opozarja, da se Slovenija dvakrat bolj segreva od svetovnega povprečja. Četudi bomo omejili segrevanje na stopinjo in pol, to za Slovenijo pomeni še vedno tri stopinje. To v realnosti pomeni več poplav, več pozeb, več suš, kar seveda vse vpliva na varnost premoženja, pridelavo hrane, kmetijstvo in tako dalje," pojasni Gnezda.