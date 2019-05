Avstrijska vlada pada, Kurz napovedal predčasne volitve

"Dovolj je dovolj," je avstrijski kancler Sebastian Kurz komentiral škandal, v katerega se je zapletel Heinz-Christian Strache. Poudaril je, da na današnjih pogovorih s koalicijskimi partnerji svobodnjaki (FPÖ) ni dobil vtisa, da imajo poleg odstopa Stracheja in vodje poslanske skupine Johanna Gudenusa resnično voljo za spremembe v stranki na vseh ravneh. To bi bilo po njegovih besedah več kot potrebno.

Kurz je osebno prizadet

"Resen del tega (videoposnetka) je bil odnos do zlorabe oblasti, do ravnanja z davkoplačevalskim denarjem in do medijev v tej državi," je še povedal ter dodal, da ga je ta posnetek osebno prizadel.

Ponujal pogodbe z vlado v zameno za politično podporo in vpliv na medije

Avstrijski podkancler je danes odstopil s položaja, potem ko sta nemška časnika Süddeutsche Zeitung in Der Spiegel v petek objavila videoposnetek, v katerem je pred volitvami leta 2017 v zameno za politično podporo domnevni ruski bogatašinji ponujal pogodbe z vlado in izkazal interes za vpliv na medije. Ženska je Stracheju dejala, da želi kupiti 50 odstotkov delnic največjega avstrijskega časnika Kronen Zeitung, da bi dosegla do svobodnjakov naklonjeno poročanje pred volitvami.

Heinz-Christian Strache. Foto: Reuters

Svoj odstop je sicer Strache utemeljil s tem, da želi FPÖ nadaljevati izvajanje vladnega programa s kanclerjevo ljudsko stranko (ÖVP) in da tega ne želi ovirati, niti ne želi razdreti vladne koalicije. Odstopil je sicer tudi z vseh funkcij v svobodnjaški stranki.

Že prej so bile okoliščine, ki jih je Kurz "težko požrl"

A je bil očitno za Kurza ta škandal zadnji žebelj v krsto avstrijske desne vlade. "Čeprav se nisem javno odzval, so bile številne okoliščine, ki sem jih težko požrl," je povedal o približno leto in pol dolgem vladanju skupaj s FPÖ.

V zadnjih mesecih so se odnosi med kanclerjevo ljudsko stranko in svobodnjaki tudi javno večkrat zaostrili. FPÖ so se znašli pod pritiskom ÖVP oziroma Kurza, potem ko so se v medijih pojavila poročila o njihovih domnevnih povezavah s skrajno desnim gibanjem identitarcev.

Vodja ljudske stranke pa je poleg tega ostro obsodil tudi pesem, ki jo je objavila lokalna podružnica svobodnjakov v Braunau v Zgornji Avstriji, v kateri je priseljence primerjala s podganami.

