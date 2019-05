Salvini v Milanu gosti srečanje evropskih skrajno desnih strank

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodja italijanske Lige in italijanski notranji minister Matteo Salvini bo popoldne v Milanu gostil srečanje evropskih skrajno desnih strank. Med udeleženci srečanja na vrhuncu kampanje pred evropskimi volitvami bo vodja francoske skrajno desne Nacionalne fronte Marine Le Pen, ne bo pa madžarskega premierja Viktorja Orbana, s katerim se je Salvini sestal pred kratkim.

Po napovedih se bodo srečanja udeležili predstavniki 12 strank. Ob Ligi pod vodstvom Mattea Salvinija in Nacionalni fronti Marine Le Pen bodo v Milano prišli tudi predstavniki nemške Alternative za Nemčijo (AfD) in avstrijskih svobodnjakov (FPÖ).

V Milano prihaja tudi voditeljica francoske Nacionalne fronte Marine Le Pen. Foto: Reuters

Pričakujejo tudi Prave Fince, predstavnike Stranke danskega naroda, člane nizozemske PVV Geerta Wildersa, stranke Vlaams Belang, ki se zavzema za neodvisnost Flandrije, estonske protiturške stranke Ekre, češke stranke Svoboda in neposredna demokracija (SPD) Tomia Okamure, slovaške stranke Sme Rodina in bolgarske Volje. Polovico strank naj bi zastopali njihovi vodje.

Skrajna desnica želi v Evropskem parlamentu oblikovati superskupino

Evropske skrajno desne stranke želijo po evropskih volitvah konec prihodnjega tedna v Evropskem parlamentu oblikovati tako imenovano superskupino in postati tretja največja politična skupina na evropskem nivoju. Stranke sicer niso enotne in imajo različna stališča, nekatere pa so tudi bolj radikalne od drugih.

Salvini, ki je tudi italijanski notranji minister, je pred srečanjem sedanje politične elite označil za največje sovražnike Evropske unije ter pozval k Evropi narodov, ki sodelujejo. Salvinijev cilj je, da bi pristojnost na področjih trgovine, kmetijstva in proračunske discipline, ki je zdaj v rokah EU, vrnil državam članicam, EU pa bi imela skupno politiko glede migracij, predvsem pri vračanju prebežnikov iz Evrope v njihove domovine.