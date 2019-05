Kako bi kandidati rešili problem migracij v Evropi #video #Argument

Zadnji podatki evropske komisije kažejo, da je velika večina med 400 milijoni evropskih volivcev kot temo, ki bo na teh volitvah odločilna, prepoznala vprašanje migracij. To pa je bila tudi prva tema, na katero so odgovarjali kandidati za evropske volitve: Irena Joveva (LMŠ), Luka Mesec (Levica), Zmago Jelinčič (SNS), Tanja Fajon (SD), Franc Bogovič (SDS + SLS), Žiga Turk (NSi), Jernej Pavlič (SAB), Igor Šoltes (DeSUS).

Mirko Moravec, ki so ga prejšnji teden sredi dneva ugrabili trije migranti, je kandidatom zastavil prvo vprašanje: Kaj boste storili za mojo varnost, da me ne bo strah delati v vinogradu?

Joveva: Pomembna sta varnostni in solidarnostni vidik

Kot je uvodoma povedala Joveva, bodo storili vse za to, da Slovenija ostane varna država. "Vlada Marjana Šarca se zaveda pomena varnosti in izvaja določene ukrepe, ki so bili izvedeni tudi po tem dogodku," je povedala. Dodala je, da razume človeški vidik gospoda, ki je bil na žalost žrtev obsojanja vrednega kaznivega dejanja, kot tudi tiste ljudi, ki živijo ob meji in imajo težave zaradi nezakonitih migracij. "Teh zadev se je treba lotevati z obeh vidikov, varnostnega in solidarnostnega," je sklenila kandidatka LMŠ.

Jelinčič: Slovenija ni varna dežela, že dolgo ne

Jelinčič pa je povedal, da upa, da leve stranke, ki se zavzemajo za migrante, ne pridejo v evropski parlament. "Slovenija ni varna dežela, že dolgo ne," je povedal in dodal, da bi na mejo poslal oboroženo vojsko, kot jo ima Avstrija. "Morda bi bilo dobro, da bi Hrvaško vzeli v schengen, potem bi te migrantske domove imeli na Hrvaškem." Vse nevladne organizacije, ki "pomagajo pri tihotapljenju, je treba ovaditi", je dodal.

Mesec: Očitno smo levičarji tisti, ki branimo krščanske vrednote v Evropi

Mesec je na začetku povedal, da se nesreče dogajajo in da nobena policija ne more preprečiti prometnih nesreč na naših cestah, odrezanih rok in podobnega. "In tudi ob beguncih se dogajajo takšne stvari. To je treba obsoditi, policija naj opravi svoje delo. Vendar je razpihovati javno histerijo okoli tega nezaslišano," je povedal. Desnico, ki govori o krščanskih vrednotah, je vprašal, kje so te krščanske vrednote: dostojanstvo, človečnost, tolerantnost. "Med ljudmi, ki razpihujejo sovraštvo in se udeležujejo predvolilnih shodov v Črnomlju, ne. Očitno smo danes levičarji tisti, ki branimo krščanske vrednote v Evropi."

Fajonova: Potrebujemo skupno evropsko rešitev

Fajonova je povedala, da Socialni demokrati in sama zadnjih nekaj let iščejo rešitve, kako se boriti proti nezakonitemu priseljevanju, proti trgovini z ljudmi in otroki, kako narediti varne meje Evropske unije. "Tu so potrebni celostni pristopi in sodelovanje politike. Neke razumne rešitve. Slovenija sama ne bo kos tem izzivom, potrebujemo pa eno skupno evropsko rešitev," je povedala kandidatka.

Bogovič: V Sloveniji se mora vlada nehati sprenevedati

Bogovič pa je povedal, da so ljudje na meji upravičeno prestrašeni, da njihovi domovi niso več varni, ne vedo več, kdo hodi okoli njihovih hiš. "Nujno potrebno je zavarovati zunanjo mejo EU. V Sloveniji se mora vlada neha sprenevedati in na mejo poslati dovolj policije in vojske, če je potrebno, pa tudi Frontex, ki varuje zunanjo evropsko mejo, da bodo ljudje varni," je dodal.

Pavlič: Pristopi, kot jih ima Jelinčič, so nevarni

Pavlič pa je povedal, da so pristopi, kot jih ima Jelinčič, nevarni. "To pomeni, da se bomo vrnili nazaj na Evropo držav, Evropo notranjih, zaprtih meja. To pomeni šibko Evropo. Slovenija ne more sama razrešiti mejnega vprašanja. Mejno vprašanje mora razrešiti Evropa s skupno politiko," je poudaril. Dodal je, da bo Evropa s takšnimi populističnimi nastopi razpadla. "Mi si želimo obdržati Evropo varno, z zunanjimi mejami, kjer si solidarno pomagajo države članice."

Turk: Če država ne opravi svojega posla, se odpira prostor za populiste

Turk je povedal, da je tragično in slabo, če slovenska vlada ni sposobna ljudem zagotavljati varnosti, ker bi se lahko zgodilo, da bodo prej ali slej to vzeli v svoje roke in bodo takšne incidente izkoriščali na ulicah in trgih. "Premier Šarec bi naredil pametno, če bi na mejo poslal vojsko, policijo, da bi naredil nekaj simbolnih dejanj, s katerimi bi ljudem povedal, da je vladi mar. Če država in demokrati ne opravijo svojega posla, se odpira prostor za populiste, in to upravičeno," je dodal.

Šoltes: Slovenska zakonodaja je zelo stroga, ena od strožjih v EU

Šoltes nasprotuje cenenemu populizmu, ki poskuša ustvarjati namesti in izredne razmere, ki to niso. "Seveda je pa treba prisluhniti ljudem na meji, ki se srečujejo s temi vprašanji. A je res, da je treba ta vprašanja reševati strpno in skladno s predpisi. Slovenska zakonodaja je zelo stroga, ena od strožjih v EU." Dodal je, da je Slovenija v letu 2018 odobrila manj kot štiri odstotke prošenj za azil in da je 90 odstotkov vseh ilegalnih migrantov plod delovanja mafije in tistih, ki služijo na njihov račun. To pa mora biti center, zoper katerega je treba usmeriti naše sile.

