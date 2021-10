Avstrijski policisti ustavili minibus z 28 migranti, dva sta bila mrtva

Med potniki so bili samo moški, Sirci in Kurdi.

Vozilo so v kraju Siegendorfer Puszta odkrili avstrijski vojaki in ga ustavili, ker se jim je zdelo sumljivo. Voznik je takoj za tem zbežal, iz minibusa pa so začeli bežati tudi potniki. Na območje je prihitela policija in začelo se je obsežno iskanje vseh, ki so bili v vozilu. Pri tem so pomagali tudi madžarski policisti, navaja APA.

Dva potnika sta umrla, zdravstveno stanje preostalih je dobro

Skupaj so prijeli 26 ljudi. Njihovo zdravstveno stanje je bilo načeloma dobro in niso potrebovali zdravniške pomoči. Med potniki so bili samo moški, Sirci in Kurdi.

V vozilu so medtem odkrili dve trupli. Po ocenah policije sta bila oba pokojna v slabem telesnem stanju in dehidrirana še pred začetkom poti, med katero sta potem umrla, še navaja APA.

Na istem območju pred leti našli 71 trupel migrantov

Avstrijska zvezna dežela Gradiščanska je bila sicer že prizorišče tragedije z migranti, ko so konec avgusta 2015 v hladilnem prostoru tovornjaka odkrili trupla 71 ljudi, večinoma beguncev iz Afganistana, Sirije, Iraka in Irana. Vsi so se v hermetično zaprtem prostoru zadušili. Med njimi so bile tudi tri družine z več otroki.

Ker so najverjetneje umrli že na Madžarskem, so odgovornim sodili v Kecskemetu. Trije glavni osumljenci za tragedijo so bili že obsojeni na dosmrtno zaporno kazen, še navaja APA.

Primer je močno pretresel ne le avstrijsko javnost, ampak tudi Evropo in širše. Imel je tudi politične posledice, saj se je le nekaj dni pozneje začela velika begunska kriza. Več sto tisoč migrantov je prečkalo pot prek Zahodnega Balkana, Slovenije in Avstrije večinoma v Nemčijo.