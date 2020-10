Aretirali skupino skrajnežev, ki so načrtovali ugrabitev guvernerke

FBI je v četrtek aretiral 13 ljudi, med njimi devet članov desne milice, ki so načrtovali ugrabitev demokratske guvernerke Michigana Gretchen Whitmer, napad na državni kongres in drugo nasilje.

Gretchen Whitmer vodi eno od ključnih ameriških zveznih držav za končni izid letošnjih predsedniških volitev. Ameriški predsednik Donald Trump jo je do zdaj večkrat zmerjal in kritiziral zaradi ukrepov za zajezitev pandemije novega koronavirusa. Zaradi teh ukrepov so skupine oboroženih protestnikov aprila prišle tudi že pred državni kongres in v samo zgradbo ter uprizorile vožnje s poltovornjaki po ulicah prestolnice Lansing. Trump jih je takrat spodbujal na Twitterju in jih pozival, naj osvobodijo Michigan.

Skrajneži najprej načrtovali napad na državni kongres

FBI poroča, da so osumljeni nameravali zbrati 200 ljudi za napad na državni kongres v Lansingu, kjer bi zajeli talce. Kasneje so ta načrt opustili in se osredotočili na ugrabitev guvernerke. Whitmerjeva je na novinarski konferenci ostro kritizirala Trumpa, da daje potuho ekstremističnim skupinam, na primer moškim, ki so jo hoteli napasti. Opozorila je, da na soočenju s predsedniškim kandidatom demokratov Joejem Bidnom ni hotel obsoditi rasistov in desničarskih skrajnežev.

"Ko se naši voditelji srečujejo z domačimi teroristi, jih spodbujajo in se z njimi družijo, potem jim dajejo legitimnost in so sokrivi," je dejala Whitmerjeva. Tiskovna predstavnica Bele hiše Kayleigh McEnany je na drugi strani poudarila, da guvernerka vnaša delitve, in zatrdila, da je Trump obsodil vse oblike sovraštva. Predsednik je potem prek Twitterja sporočil, da je guvernerka opravila grozno delo, ko je med pandemijo zaprla državo za vse, razen za čolnarske aktivnosti svojega moža.

"Ne prenašam nobenega ekstremnega nasilja. Branim vse Američane, tudi tiste, ki mi nasprotujejo in me napadajo," je med drugim na Twitterju zapisal ameriški predsednik Donald Trump. Foto: Getty Images

"Ne prenašam nobenega ekstremnega nasilja. Branim vse Američane, tudi tiste, ki mi nasprotujejo in me napadajo," je med drugim zapisal Trump. FBI sicer že nekaj let opozarja na nevarnost domačih desničarskih terorističnih skupin, ki jih opredeljuje kot bolj nevarne od levičarskih, med drugim zato, ker so veliko bolj razširjene, organizirane in oborožene.

Načrtovali ugrabitev guvernerke

Skrajneže v Michiganu je FBI zasledil na Facebooku v začetku letošnjega leta in v njihovo skupino poslal informatorja, ki je zbiral informacije, dokler teh ni bilo dovolj za aretacije in obtožnice. Po ugrabitvi so nameravali osumljenci uprizoriti sodni proces proti Whitmerjevi še pred ameriškimi predsedniškimi volitvami 3. novembra. Šesterici obtoženih grozi dosmrtni zapor, če jim bo na sodišču dokazana krivda za ugrabitev guvernerke. Njihov načrt je bil, da nastavijo bombe, preusmerijo pozornost policije in ugrabijo guvernerko v njenem počitniškem domu.

Pravosodni minister Dana Nessel je objavil posebne obtožnice še proti sedmim članom skrajne skupine Wolverine Watchmen zaradi poskusa ugrabitve in spodbujanja nasilja. Omenjeni skrajneži so od novembra lani na Facebooku novačili nove člane in se urili z orožjem za vstajo proti vladi v prihajajoči državljanski vojni. Omenjena skupina je načrtovala napade tudi na policiste.