Podjetja v paniki nad Trumpa: Zaradi carin bodo police prazne že to poletje

Direktorji največjih trgovskih podjetij v ZDA so se v ponedeljek sestali z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ga opozorili, da bodo zaradi njegove carinske politike že to poletje prazne police. Medtem je v sredo 12 ameriških zveznih držav na čelu z New Yorkom vložilo tožbo proti Trumpu prav zaradi njegove carinske politike. Tožba je bila vložena na zveznem sodišču za mednarodno trgovino s sedežem v New Yorku, tožniki pa trdijo, da Trump nima pooblastil za carine, kakršne je uvedel, temveč bi za uvedbo takšnih carin potreboval odobritev kongresa.

Ameriška televizija CNN poroča, da se je Donald Trump v ponedeljek srečal z direktorji največjih trgovskih podjetij – Lowes, Target, Walmart in Home Depot. Podjetniki v paniki napovedujejo, da bodo zaradi njegove carinske politike že to poletje prazne police.

Trump naj bi bil na srečanju s trgovci nekoliko prizanesljivejši, a kljub temu carinske politike ni omilil.

Vnesel je kaos v ameriško gospodarstvo

Trump je carine utemeljil z domnevnimi izrednimi razmerami, ki da vladajo zaradi velikih zunanjetrgovinskih primanjkljajev ZDA. Carine proti Kanadi, Mehiki in Kitajski je povezal še s tihotapljenjem mamil v ZDA.

Ustava oziroma zakon iz 70. let prejšnjega stoletja predsedniku daje pooblastila za ukrepanje v izrednih razmerah glede carin. A tako tožba v New Yorku kot Kaliforniji, ki jo je prejšnji teden vložila ta zvezna država, trdita, da v zakonu ni podlage za tovrstno ukrepanje Trumpa in da bi za uvedbo carin potreboval pooblastilo zveznega kongresa.

"Predsednik je s tem, ko si je prisvojil pooblastila za uvedbo ogromnih in nenehno spreminjajočih se carin na katerokoli blago, ki vstopa v ZDA, iz kateregakoli razloga, ki se mu zdi primeren za razglasitev izrednih razmer, porušil ustavni red in vnesel kaos v ameriško gospodarstvo," je navedeno v tožbi, ki jo povzema New York Times.

V tožbi je navedeno, da zakon Trumpu dejansko ne daje pooblastil, ki naj bi iz njega izhajala. Kot je razvidno iz kongresnih raziskav, zakona za uvedbo carin ni uporabil še noben predsednik.

Trump z uvedbo vzajemnih carin 2. april razglasil za dan osvoboditve ZDA

Bela hiša je na tožbo odgovorila s trditvijo, da newyorška pravosodna ministrica Letitia James na prvo mesto namesto dobrobiti svojih volivcev spet postavlja lov na čarovnice.

Trump je 2. april razglasil za dan osvoboditve ZDA z uvedbo vzajemnih carin proti vsemu svetu, kar je povzročilo velike borzne padce in razprodajo ameriških državnih obveznic, padanje vrednosti dolarja in vse glasnejša svarila pred grozečo recesijo ter višjo inflacijo.

Nekaj dni pozneje je ob odzivu trgov napovedal 90-dnevni premor pri carinah in za skoraj vse države znižal carinsko stopnjo na deset odstotkov.

Kanado in Mehiko je izvzel, ker je proti njima že prej uvedel 25-odstotne carine. Carine za Kitajski je dvignil na 145 odstotkov, ta pa je carine na uvoz iz ZDA povišala na 125 odstotkov.