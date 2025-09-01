Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
6.50

19 minut

žrtve potres Afganistan

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 6.50

19 minut

Afganistan stresel močan potres: bojijo se, da je umrlo več sto ljudi

K. M.

Prebivalci vlečejo trupla iz ruševin. | Foto Reuters

Prebivalci vlečejo trupla iz ruševin.

Foto: Reuters

Afganistan, natančneje severovzhodno provinco Kunar blizu pakistanske meje je v nedeljo stresel potres z magnitudo 6,0. Bojijo se, da je umrlo več sto ljudi, so sporočili lokalni uradniki. Reševalci so na terenu v več okrožjih. Po prvih poročilih je bilo v eni vasi ubitih 30 ljudi, je sporočilo ministrstvo za zdravje, a dodalo, da natančno število žrtev še ni znano. Afganistanska državna tiskovna agencija Bahtar poroča o najmanj 250 smrtnih žrtvah.

"Število žrtev in ranjenih je veliko, a ker je območje težko dostopno, so naše ekipe še vedno na terenu," je dejal tiskovni predstavnik ministrstva za zdravje Sharafat Zaman.

"Nekateri poškodovani so bili evakuirani, nekatere žrtve, ujete pod porušenimi hišami, so uspeli potegniti ven," je dejal in dodal, da na območju še vedno potekajo iskalne in reševalne akcije.

V eni vasi umrlo 30 ljudi, 35 je ranjenih 

V okrožju Sawkai v provinci Kunar je bilo v vasi ubitih 30 ljudi, 35 pa jih je bilo ranjenih. Prebivalci vlečejo trupla iz ruševin, je izvedel BBC. Na videoposnetku, ki ga je videl BBC, se je na odprtem območju, obdanem z gorami, zbralo več deset prebivalcev. Ranjene nosijo na nosilih, otroci pa ležijo na tleh, zaviti v odeje, da bi se ogreli.

Ranjene nosijo na nosilih. | Foto: Reuters

Po poročanju tiskovne agencije Bahtar, ki jo povzema nemška dpa, pa je umrlo najmanj 250 ljudi. V provinci Kunar je bilo poškodovanih še 500 ljudi.

Epicenter potresa je bil v bližini Džalalabada v provinci Nangarhar, na globini 14 kilometrov. Džalalabad je približno 119 kilometrov oddaljen od prestolnice Kabul.

