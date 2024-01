Petnajstletnik zadavil svoje dekle. Njegov oče do smrti zabodel sedemletno hčerko.

Petnajstletni Manuel je prejšnjo sredo v gozdu blizu Ulm-Wiblingena v Nemčiji skoraj do smrti zadavil svoje dekle iste starosti. Po zločinu je poklical policijo in po besedah ​​preiskovalcev rekel: "Ubil sem svoje dekle." Reševalno vozilo je 15-letnico našlo in odpeljalo v bolnišnico, kjer je v ponedeljek umrla.

Le nekaj dni pred strašnim zločinom je Manuelova punca na omrežju TikTok objavila video, na katerem se držita za roke in poljubljata. Znanec je za BILD povedal, da " je Manuel ljubosumna in posesivna oseba".

Manuela so takoj po klicu prijeli nedaleč od kraja zločina, ni se upiral, od četrtka je v priporu. Ozadje zločina ni jasno, strokovnjaki pa zdaj preverjajo podatke z mobilnih telefonov.

Oče lani do smrti zabodel sedemletno hčerko

Kot poroča BILD, je njegov oče lani na velikonočni ponedeljek do smrti zabodel svojo sedemletno hčerko. Moški, ki je po rodu iz Srbije, je na sojenju pričal, da se je intenzivno ukvarjal s temami, kot sta vera in Koran. Na neki točki je spoznal, "da mora enega od svojih otrok žrtvovati za Boga". Deželno sodišče v Ulmu je priznalo, da je 41-letnik nor in da mora biti trajno nameščen v psihiatrični ustanovi.