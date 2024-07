V tokratnem Spotkastu smo iskali odgovore na pomembna vprašanja, ki bi se lahko porodila tako pri tistih, ki ob poplavi nepopolnih in nejasnih informacij o načinu obračunavanja električne energije vendarle še razmišljajo o gradnji domače sončne elektrarne, kot tudi tistih, ki teh priložnosti in prednosti morda še ne vidijo. Glavni povod za razmah sončne samooskrbe z električno energijo je kombinacija treh stvari: tehnologije sončnih panelov, ki je postala cenovno dostopna, državnih subvencij in načina obračuna proizvedene sončne energije, je v Spotkastu povedal vodja prodaje družbe Gen-I Sonce Benjamin Žagar.

Toda v zadnjem času je to vprašanje še aktualnejše zaradi napovedanih sprememb pri obračunu tako električne energije, ki jo potrošniki prevzamemo iz omrežja, kot tudi tiste presežne, ki jo proizvedejo imetniki sončnih elektrarn. V javnosti vlada prepričanje, da so najboljši pogoji zamujeni, a je naš sogovornik prepričan, in to svoje prepričanje zagovarja, da je pravi trenutek zdaj.

Benjamin Žagar je vodja prodaje družbe Gen-I Sonce. Foto: Siol.net

"Sončna energija ima še velik potencial"

Žagar je na naše vprašanje, ali imamo vsi prebivalci enake priložnosti, da bi svoje potrebe po električni energiji (vsaj delno) zadostili s solarnimi paneli, priznal, da nimamo, a je obenem poudaril, da prav vsak lahko nekaj naredi v to smer. "Sončnih panelov ne postavljamo samo na strehe hiš, a se moramo obenem zavedati, da s soncem ne moremo rešiti vseh potreb, ker potrebujemo stabilen in zanesljiv vir, kar sonce ni vedno."

Tem omejitvam navkljub je še vedno ogromno potenciala v sončni energiji, ki po besedah Žagarja "ni namenjena temu, da bi imetnik solarne elektrarne z njo služil, temveč da bi z njo občutno zmanjšal stroške svoje oskrbe z električno energijo in da bi se zmanjšal odjem iz omrežja".

Sončna energija ni namenjena temu, da bi imetnik solarne elektrarne z njo služil, pravi naš sogovornik. Foto: Siol.net

"Nekateri še vedno predimenzionirajo svoje sončne elektrarne"

V Spotkastu je sogovornik tudi zelo natančno opisal, kakšen je bil obračunski sistem do konca lanskega leta in kakšen je zdaj, in tako pojasnil, kje vidi konkurenčnost trenutne komercialne ponudbe v upanju, da so s tem vsi, ki razmišljajo o postavitvi svoje domače sončne elektrarne, dobili vse potrebne informacije.

Poudaril je tudi, da za uporabnika poizvedba pri strokovnjakih njegove družbe o stroških in možnostih izvedbe ni zavezujoča in zanj ne predstavlja nobenega stroška. V prvem koraku na podlagi pretekle porabe izračunajo, kakšna zmogljivost sončne elektrarne bi bila primerna, a nekateri uporabniki kljub temu predimenzionirajo svojo elektrarno. Če pa se za postavitev ne odloči, stroškov za uporabnika ni.

Cene električne energije so pri nas še vedno večinsko regulirane in je zato realno pričakovati, da se ne bodo nižale. Foto: Siol.net

Baterijski hranilniki povečajo naložbo, a tudi prihranek

Povračilna doba za sončno elektrarno je po njegovih izkušnjah povprečno od osem do 11 let, kar je močno odvisno od več dejavnikov, tudi tega, ali se uporabnik odloči za hranilnike. Gre namreč predvsem za to, da odjemalci prevzamejo aktivnejšo vlogo pri zagotavljanju svoje energetske (samo)oskrbe.

"Prej je kot hranilnik presežne energije praktično delovalo omrežje, zdaj pa to vlogo prevzemajo hranilniki, a pomembno je, da kljub spremenjeni metodologiji ostajajo te povračilne dobe načeloma nespremenjene v primerjavi s prejšnjim modelom, ki ga z letošnjim letom ni več mogoče skleniti," je prepričan Žagar, ki je opozoril, da so cene električne energije pri nas še vedno večinsko regulirane in je zato realno pričakovati, da se ne bodo nižale.

V pogovoru je podal odgovore še na druga vprašanja s tega področja, ki so pomembna pri premisleku o vgradnji sončne elektrarne. "Odločitev je vedno uporabnikova, mi pa pomagamo zagotoviti vse potrebne natančne informacije glede na vsak posamezen primer," je še povedal sogovornik.

Spotkast poiščite na Siol.net ali na vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Audible, Amazon Music ... Vidimo se tudi na Siol.net in na YouTubu.